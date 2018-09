Le duo a récolté une note globale de 194,12 points avec les meilleurs pointages de la compétition tant dans le programme court que dans le programme libre.

Pour cette portion de la compétition, ils avaient choisi de patiner sur la musique du grand succès de Don McLean, « Vincent », interprété par Govardo, présent dans les gradins pour l’occasion.

« Ce programme libre était très spécial pour nous », a dit Poirier.

« Nous sommes reconnaissants de la présence de l’artiste venu assister à cette première. Il y a peut-être eu de petits accrocs d’un point de vue technique, mais nous avons bien rendu toute l’émotion de l’œuvre aujourd’hui », a renchéri Poirier.

Gilles et Poirier ont devancé les Américains Rachel et Michael Parsons (180,95). Un autre duo de Canadiens, Christine Carreira et Anthony Ponomarenko (177,49) a complété le podium.

D’un point de vue individuel, chez les dames, l’Ontarienne Alaine Chartrand a terminé au 8e rang.

Les compétitions prennent fin samedi avec les épreuves en couples et individuelle du côté masculin.

(D'après un texte de CBC Sports)