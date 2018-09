Après une autre solide matinée, les Européens menés par les prouesses de Francesco Molinari et Tommy Fleetwood ont pris une avance de 10-6 sur les États-Unis à la veille de la dernière journée.

Avec 12 duels en simple à venir, l’Europe n’a besoin que de 4,5 points pour s’assurer de la victoire finale de cette 42e édition de la Coupe Ryder. Rappelons que la disette des Américains en sol européen dure depuis 1993.

D’une part, les duos de Bubba Watson et Webb Simpson, de même que Justin Thomas et Jordan Spieth, ont redonné un semblant d’espoir aux États-Unis avec des victoires par 3 et 2 contre Sergio Garcia et Alex Noren, ainsi que 4 et 3 contre Ian Poulter et Rory McIlroy.

Woods n’y peut rien

Par contre, Tiger Woods n’a rien pu faire pour secouer sa torpeur en disputant deux rondes perdantes aux côtés de Patrick Reed et Bryson DeChambeau.

Il faut dire qu’en face de lui, Woods a dû affronter l’Italien Francesco Molinari et son partenaire anglais Tommy Fleetwood, tout simplement parfaits (4-0) depuis le début de la compétition. Ils sont les premiers Européens à réaliser l’exploit dans la formule actuelle du tournoi adoptée en 1979.

Woods et DeChambeau ont été battus 5 et 4, tandis que Henrik Stenson et Justin Rose défendaient jusqu’au bout leur mince avance d’un trou pour signer une importante victoire de 2 et 1 contre Dustin Johnson et Bruce Koepka.

Pour cette deuxième séance du jour, le capitaine américain Jim Furyk avait choisi de laisser de côté le gaucher Phil Mickelson, Rickie Fowler, Patrick Reed et Tony Finau.

Tiger Woods ne peut cacher sa déception après avoir raté un coup roulé, samedi matin, sur le 8e vert Photo : La Presse canadienne/Alastair Grant

Solides dès l'aube

En matinée, l'Europe a vu trois de ses quatre duos deux balles-meilleure balle réussir des victoires contre les paires américaines. Du coup, l’Europe se retrouvait en avant 8 à 4 à mi-parcours de cette confrontation internationale.

Rory McIlroy et Sergio Garcia ont donné le ton avec un gain serré 2-1 contre Tony Finau et Bruce Koepka. Ces derniers y sont allés d’une belle remontée avec des gains aux trous 14, 15 et 16. Mais l’Europe a refermé la brèche au 17e.

Quelques instants plus tard, Paul Casey et Tyrrell Hatton resserraient l’emprise européenne en l’emportant 3 et 2 devant Dustin Johnson et Rickie Fowler.

Le « Tigre » mord encore la poussière

La guigne historique de Tiger Woods en Coupe Ryder lui colle à la peau.

Aux côtés de Patrick Reed, il a subi son deuxième revers en autant de jours, baissant pavillon 4 et 3 contre les irrésistibles Francesco Molinari et Tommy Fleetwood.

Ce point était le 8e sans riposte pour l’Europe, du jamais vu dans l’histoire de cette compétition.

La sélection menée par le capitaine suédois Thomas Björn n’a plus besoin que de 6,5 points pour mettre la main sur la célèbre coupe.

Le dernier duel de la matinée a vu Dustin Thomas et Jordan Spieth mettre un frein au tsunami et sauver l'honneur américain avec un gain de 2 et 1 contre Ian Poulter et John Rahm.