L’entraîneur-chef Claude Julien a confirmé la nouvelle samedi, après l'entraînement matinal.

Kotkaniemi aura par conséquent congé, en soirée, pendant que ses coéquipiers termineront leur calendrier préparatoire contre les Sénateurs d’Ottawa au Centre Canadian Tire.

Le Finlandais de 18 ans, qui a connu un camp d’entraînement épatant, n’a raté qu’un seul des six premiers matchs préparatoires du Canadien et a pris part aux quatre derniers.

Dans ces cinq rencontres, Kotkaniemi a inscrit un but et ajouté deux mentions d’aide, avec un ratio défensif de +5, le meilleur parmi les joueurs du Canadien toujours présents au camp.

En plus de Kotkaniemi, Brendan Gallagher et Mike Reilly seront inactifs, et il est à prévoir que ce sera aussi le cas du défenseur Victor Mete et de l’attaquant Artturi Lehkonen.

Carey Price devrait être le gardien partant.

Par ailleurs, Andrew Shaw a patiné en même temps que ses coéquipiers pour la première fois depuis le début du camp. Shaw se remet d’une opération au genou gauche, réalisée au printemps, et de symptômes liés à une commotion cérébrale.