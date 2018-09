« Bien sûr, c'est plaisant à entendre, mais je n'ai que 18 ans et j'ai plusieurs années devant moi, a réagi Dahlin aux commentaires du vénérable entraîneur-chef gagnant de neuf Coupes Stanley. Je ne peux pas penser de cette façon. Je dois simplement travailler le plus possible pour être aussi bon que possible. »

Quelques instants plus tard, Dahlin a souligné que son nom ne se retrouvait toujours pas sur la formation partante des Sabres en vue du premier match de la saison, contre les Bruins de Boston, jeudi prochain.

« C'est mon rêve, a-t-il révélé. Je veux vraiment faire partie de l'équipe. »

Un des membres de la direction des Sabres devrait peut-être lui annoncer que son poste est assuré.

Bowman, lui, n'a eu aucun doute après avoir vu jouer Dahlin lors du tournoi des espoirs, plus tôt en septembre. Il avait impressionné la galerie en récoltant deux buts et une aide contre les Devils du New Jersey.

Sur son premier but, il a aisément contourné un défenseur avant de décocher un tir à travers la circulation dense devant le filet. Sur le second, il a sauté sur un retour de lancer lors d'une montée à deux contre un.

Il y aura des moments plus difficiles, mais il a un lancer formidable. Il a le flair pour le filet. Bobby Orr l'avait aussi. Scotty Bowman

Bowman, qui a été pilote des Sabres pendant sept saisons de 1979 à 1986, a ensuite fait la liste de ceux qu'il considère comme les meilleurs défenseurs de l'histoire de l'équipe new-yorkaise : Jim Schoenfeld, Jerry Korab, Mike Ramsey et l'actuel entraîneur-chef, Phil Housley, membre du Temple de la renommée du hockey.

« Il n'a que 18 ans, mais je pense que dans deux ou trois saisons, s'il continue sur la même lancée qu'en Suède, les Sabres pourraient bien avoir un défenseur hors du commun », a affirmé Bowman.

Les Sabres, qui n'ont pas participé aux éliminatoires lors des sept dernières campagnes et qui ont terminé derniers au classement général en 2017-2018 pour une troisième fois en cinq ans, comptent là-dessus.

Scotty Bowman Photo : La Presse canadienne

« Nous voyons aussi le potentiel, a déclaré le directeur général des Sabres, Jason Botterill. En fin de compte, c'est à nous de le développer. »

Dahlin va endurer les maux qui viennent avec le développement d'un joueur et devra s'habituer à la plus petite surface de la glace nord-américaine. C'est un patineur agile qui peut réaliser plusieurs jeux spectaculaires et ragaillardir une défense qui en a bien besoin.

Les arrières des Sabres n'ont récolté qu'un total de 19 buts l'an dernier, le pire rendement de la LNH. Les résultats étaient si anémiques qu'il a fallu attendre 28 matchs avant de voir un premier défenseur toucher la cible, soit Jake McCabe, le 5 décembre.

Dahlin était considéré comme le joueur le plus près de la LNH lors du dernier repêchage, attirant les comparaisons avec d'autres défenseurs suédois élites comme Erik Karlsson, des Sharks de San José, et Nicklas Lidstrom, l'ancienne vedette des Red Wings de Détroit.

Il a aidé la Suède à remporter la médaille d'argent du Championnat mondial de hockey junior en janvier dernier et a été nommé le meilleur défenseur du tournoi, qui avait lieu à... Buffalo! Un mois plus tard, il représentait son pays aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Puis, Dahlin a été nommé le joueur d'âge junior de l'année dans la Ligue élite suédoise.

« J'ai toujours joué avec des joueurs plus âgés, ça n'a donc jamais été facile, a déclaré Dahlin, qui était âgé de 16 ans au moment de faire ses débuts dans la Ligue élite suédoise. Ç'a toujours été un défi pour moi de faire partie de l'équipe. Je pense que ces défis m'ont motivé. »

Maintenant, le prodige est sur le point de jouer dans la LNH.