Un texte d’Alexandre Gascon

« On est combien? Treize, je pense… », a lancé Hudon dans une conversation à bâtons rompus dans le vestiaire vendredi.

C’est bien cela. Toujours treize ailiers dans les rangs tricolores, si l’on tient compte des blessés, pour un groupe qui, à terme, en comptera huit sur la glace.

Cette pression mathématique, Hudon la ressent. Il confiait, lundi soir à Toronto, être particulièrement nerveux pour ce camp, « plus que l’an passé ».

« On en parlait avec Lehky (Artturi Lehkonen), nous sommes des joueurs qui jouons sur la route en camp d’entraînement », avait-il ajouté. En d’autres mots, des joueurs qui doivent faire leurs preuves.

« Je n’ai pas joué de match depuis celui-là, donc c’est toujours le même sentiment. Je me sens bien quand même. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une saison », a lancé le Québécois après l’entraînement.

À 24 ans, après une première année complète dans la LNH où il a obtenu 30 points en 72 matchs, peut-être le Québécois a-t-il cru à une certaine sécurité d’emploi.

Entretemps, Matthew Peca est arrivé repoussant un Jacob De La Rose à l’aile par exemple. Max Domi pourrait éventuellement s’y retrouver en raison de l’émergence de Jesperi Kotkaniemi. Joel Armia s'est amené dans la métropole et Michaël Chaput laisse une bonne impression au camp.

Ce sont beaucoup de « si », on en convient.

Pendant les exercices vendredi, Hudon a partagé son temps sur la deuxième vague d’avantage numérique avec Nikita Scherbak.

Il y a congestion sur les flancs, il le voit bien, mais Hudon ne se met pas martel en tête pour autant.

Le casse-tête est dans le bureau des entraîneurs. C’est leur job de prendre des décisions. L'attaquant Charles Hudon

« Scherby et moi, on a une bonne complicité ensemble. On ne la perd pas à cause de cette compétition. Je vais contrôler ce que je peux contrôler. »

L’an dernier, Hudon a été le cinquième ailier le plus prolifique du Canadien et a maintenu le quatrième rythme de production avec l’avantage d’un homme.

Ses 4,4 points en moyenne par tranche de 60 minutes en avantage numérique viennent bien avant les résultats d’Andrew Shaw (3,5 points/60 min) et de Lehkonen (1,9 point/60 min), qui ont pourtant joué davantage que lui dans ces circonstances.

Saison 2017-2018 Points par tranche de 60 minutes jouées en supériorité numérique : Galchenyuk - 6

Drouin - 5,2

Gallagher - 5,1

Pacioretty - 4,5

Hudon - 4,4

Shaw - 3,5

Byron - 2,6

Lehkonen - 1,9

C’est peut-être un peu tout ça qu’avait en tête l’entraîneur lorsqu’il l’a appuyé sans hésitation en dépit d’un camp en dents de scie.

« Comme Lehkonen qui est capable de jouer autant à droite qu’à gauche, Charles est dans le même bateau. Il peut jouer des deux côtés. Son camp a été bon, je n’ai pas de problème avec son camp depuis le début. C’est à lui de continuer et de démontrer qu’il peut apporter l’aspect de son jeu qu’on recherche », a expliqué Claude Julien.

Ballotté de l’aile gauche à l’aile droite, parfois au centre, et de bas en haut passant allègrement d’un trio offensif à des partenaires tels que Peca et De La Rose comme on l’a vu vendredi, savoir exactement « ce qu’on recherche » n’est peut-être pas si limpide pour Hudon.

Les dernières batailles

Le Canadien amorcera-t-il sa saison à Toronto le 3 octobre à 13 ou à 14 attaquants? Xavier Ouellet sera-t-il rétrogradé à Laval? La blessure à David Schlemko épargnera-t-elle Jordie Benn?

On devrait avoir les réponses à ces questions en fin de semaine, après le dernier duel préparatoire contre les Sénateurs samedi, à Ottawa.

« Qui sait ce qui peut arriver? C’est pour ça que je ne peux pas dire : "lui fait partie de l’équipe, lui non" », s’est sagement exclamé Julien.

Il semble acquis que Charlie Lindgren rejoindra le Rocket, lui qui n’a pas à passer par le dangereux ballottage. Mais même avec la blessure à Schlemko, le CH devra retrancher trois autres joueurs.

Nikita Scherbak célèbre un but. Photo : Getty Images/Ethan Miller

Avec huit défenseurs encore actifs, un seul devra être rétrogradé. Ouellet se bat présentement avec Simon Després, peut-être aussi avec Benn.

Tous les attaquants envoyés à Laval devront passer par le ballottage, même chose pour Ouellet ou Benn. Després est toujours présent sur un essai professionnel.

Michaël Chaput, De La Rose, Scherbak, Hudon et dans une moindre mesure, Kenny Agostino, se battent pour les dernières miettes.

D’où « les grosses décisions » que l’on nous sert à toutes les sauces depuis quelques jours.

« Je sais exactement ce qu’ils vivent, a raconté Phillip Danault.

« Le stress, la déception aussi je sais c’est quoi. Au bout du compte, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Tous les gars ont donné leur maximum. »

Ils pourront le faire encore une fois. Ensuite, que la saison commence.