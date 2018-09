L’équipe canadienne n'a pas été récompensée, vendredi, sur le parcours autrichien qui a été sans pitié pour le peloton.

Nickolas Zukowsky, de Sainte-Lucie-des-Laurentides, a fait partie de l’échappée du jour, mais seul Charles-Étienne Chrétien, d'Amos, a complété le parcours, et a fini 85e, à plus de 21 minutes du vainqueur.

Zukowsky et Adam Roberge (Prévost) ont posé pied à cette épreuve, tout comme 90 des 178 partants. L’autre Canadien, Ed Walsh, a lui aussi abandonné.

Zukowsky, champion canadien au critérium, a fait partie d'une échappée à trois, avec le Polonais Szymon Tracz et le Slovène Izidor Penko, et a roulé en tête pendant plus de la moitié de l’épreuve.

Zukowsky a fini par lâcher ses deux compagnons d'échappée pour rouler en solitaire pendant une quinzaine de kilomètres supplémentaires avant d’être avalé par le peloton.

« Ç'a été très rapide dès le départ, et le peloton était nerveux. J'étais encore bien quand je me suis fait reprendre, a expliqué Zukowsky, sauf que c'est un niveau très élevé de course, alors j'ai fait de mon mieux pour aider un peu les Canadiens qui étaient dans le groupe. »

Hirschi attaque au bon moment

Le Suisse Marc Hirschi a parfaitement joué ses cartes, et a remporté une superbe victoire en solitaire après s’être extirpé d’un groupe de trois dans la dernière descente du parcours.

Visiblement le plus fort dans l’ascension finale, le Belge Bjorg Lambrecht a été frustré à de nombreuses occasions de voir ses compagnons d’échappée, Hirschi et Jaakko Hanninen (Finlande), refuser de prendre des relais.

C'est au sommet du quatrième et dernier tour de la montée Igls que Hirschi a surpris Lambrecht et Hanninen par la gauche pour rouler à bloc les 10 derniers kilomètres et maintenir la dizaine de secondes qui le séparait se ses poursuivants.

Lambrecht a terminé deuxième et Hanninen a été médaillé de bronze.

Le volet féminin de la course en ligne senior sera disputée samedi, et Karol-Ann Canuel sera la seule Québécoise membre de l’équipe canadienne.