Les amateurs de sport qui ne suivent pas le hockey de près s’amusent (gentiment tout de même) de l’enthousiasme et de l’effervescence que suscite le jeune espoir finlandais du Canadien cet automne. Peut-être ont-ils raison. Après tout, le CH a bouclé le calendrier au 28e rang la saison dernière, et malgré la révolution que promettait Geoff Molson en avril dernier ( « le statu quo est inacceptable », disait-il), Claude Julien s’apprête à débuter le calendrier 2018-2019 avec une formation assez semblable à celle de l’an dernier. Ses deux meilleurs buteurs en moins.

Quand même. Dans l’esprit du partisan connaissant le moindrement la riche histoire de « son » équipe, l’idée qu’un jeune de 18 ans puisse se tailler un poste de centre régulier chez le Canadien n’est certainement banale. En fait, ça ne s’est jamais produit.

Selon le site Hockey Reference, en 109 ans d’histoire, seulement trois recrues sont parvenues à percer la formation et à disputer une saison complète avec le Canadien alors qu’ils venaient d’atteindre l’âge de la majorité: Mario Tremblay (ailier droit) en 1974-1975, Petr Svoboda (défenseur) en 1984-1985 et Alex Galchenyuk (ailier gauche) en 2012-2013.

Au centre, la position la plus complexe et exigeante, personne n’a encore réussi cet exploit à Montréal. En 1983-1984, Alfie Turcotte s’était accroché à une formation où l’on retrouvait des pivots de grosse pointure comme Bobby Smith, Guy Carbonneau et Pierre Mondou. Toutefois, Turcotte n’avait été utilisé que dans une trentaine de rencontres. Et trois ans plus tard, après n’avoir disputé que 85 matchs dans l’uniforme montréalais, le premier choix de 1983 (17e au total) avait été échangé par Serge Savard.

***

Si on analyse la situation de Jesperi Kotkaniemi sous un angle plus large et plus contemporain, on constate par ailleurs qu’à travers la LNH, les centres de 18 ans ne courent pas les rues non plus.

Depuis le lock-out de 2004-2005 (au cours des 13 dernières saisons), une vingtaine de centres âgés de 18 ans sont parvenus à entreprendre une saison dans la LNH. Mais seulement sept d’entre eux ont convaincu leur équipe de les garder au-delà de la fameuse coupure des neuf matchs prévue à la convention collective. On parle ici de phénomènes à la Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Aleksander Barkov et Steven Stamkos.

Le nom de Jesperi Kotkaniemi s’ajoutera-t-il à cette prestigieuse liste? Pour ceux qui ont assisté au tournoi des recrues à Laval au début de septembre, cette idée relevait de la science-fiction. Mais pour ceux qui l’ont vu exceller contre Auston Matthews, John Tavares et la formation complète des Maple Leafs de Toronto mercredi dernier, la réponse coule de source: ce jeune homme possède tous les atouts pour réussir.

Jesperi Kotkaniemi et Nikita Zaitsev Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Le CH conclut son calendrier préparatoire samedi à Ottawa, puis la nouvelle saison se mettra en branle mercredi prochain à Toronto.

Maintenant que Jesperi Kotkaniemi semble avoir déjoué tous les pronostics en perçant la formation du CH (« ce sera très difficile de ne pas le garder », a indiqué Julien), tous ceux qui suivent les activités de l’équipe se tournent déjà vers la prochaine étape et demandent si ce grand enfant filiforme sera capable de maintenir la cadence, d’éviter le second couperet et de passer l’hiver à Montréal.

Lorsqu’on le regarde jouer, il semble très difficile de parier contre lui en ce moment. Mais lorsqu’on jette un coup d’oeil aux statistiques précédentes, on se dit que Kotkaniemi a encore toute une côte à franchir.

***

Il faut effectivement que les astres soient parfaitement alignés pour qu’un centre de 18 ans parvienne à se tailler un poste régulier dans la très féroce LNH.

Pour qu’un événement aussi rare survienne, l’histoire récente de la LNH nous enseigne malheureusement que l’une des conditions préalables consiste à se retrouver au sein d’une formation en difficulté.

Parmi les sept équipes qui ont réservé une place de choix à un centre de 18 ans au cours des 13 dernières années, seulement trois ont mérité un ticket donnant accès aux séries.

C’est le prix à payer, semble-t-il, pour assister à la naissance d’une étoile.

Jesperi Kotkaniemi, choix de 1er tour du Canadien en 2018 Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes