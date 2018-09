Mercredi soir, sa victoire de 4-1 contre les Kickers de Richmond a confirmé l’inévitable : le FCC est champion de la saison de la USL avec encore trois matchs à jouer. C’est le premier trophée de la jeune histoire de l'équipe, qui se joindra au circuit Garber la saison prochaine.

Cette réussite n’est pas garante de l’avenir, comme on le verra ci-dessous. Mais Cincinnati a assurément tiré des leçons des exemples du passé, comme l'Atlanta United et le New York City FC, créés de toutes pièces, mais surtout de l'Impact, d'Orlando City et du Minnesota United, passés comme Cincinnati des divisions inférieures à la MLS.

En voici quelques-unes.

Restreindre les incertitudes et favoriser la continuité

En 2011, l’Impact affirmait que « tout le monde [était] en analyse cette année ».

Citons Marc Dos Santos à ce sujet :

Montréal se préparait à faire le saut en MLS, en 2012, et l’incertitude a miné le moral du groupe. Chaque jour, j’entendais des rumeurs sur l’identité des possibles entraîneurs une fois que l’équipe serait en MLS. Chaque jour, j’entendais des joueurs qui se demandaient qui allait partir et qui allait rester. Marc Dos Santos, dans un texte signé sur Podium

Le cas des joueurs est quand même habituel. À Cincinnati, par exemple, on suppose qu’une dizaine de joueurs de l’effectif actuel poursuivront l’aventure l’an prochain. Mais pour bien travailler, le personnel technique doit avoir une idée de ce qui l’attend.

L’entraîneur-chef du FCC, Alan Koch, sait (officiellement) depuis juillet qu’il fera partie de l’aventure. Les adjoints Yoann Damet et Jack Stern, depuis le début septembre (officiellement, encore).

Il faut cependant préciser que l'équipe n’a appris (officiellement, toujours) sa promotion en MLS qu’en mai dernier. Tout le personnel s’est joint à l’organisation en sachant que cette possibilité était devenue une probabilité.

Il ne s’agissait plus de produire de bons résultats dans l’espoir de gagner un championnat, comme toute équipe qui aspire aux grands honneurs. On voulait arriver en MLS avec une étiquette de champion acquise au fil d’une délicate transition.

Cela dit, c’était sans doute aussi l’objectif d’Adrian Heath à la tête d’Orlando City, champion à sa dernière saison en USL PRO, le troisième échelon du soccer nord-américain, en 2014, avant de s’incliner au premier tour des séries. Et le club floridien ne s’est encore jamais qualifié pour les matchs éliminatoires dans la MLS.

Prudence, donc. Mais Orlando a aussi commis des erreurs que Cincinnati a jusqu’ici évitées.

Participer pleinement à la transition ou ne pas y participer du tout

Le grand Brésilien Kaka s’est joint à Orlando City à l’été 2014, au milieu de cette dernière saison dans l’antichambre de la MLS. Il n’a joué son premier match en mauve qu’en 2015.

Certes, c’est difficile d’imaginer Kaka en troisième division. C’était difficile aussi d’imaginer Didier Drogba en Arizona un jour.

À Cincinnati, le premier joueur désigné sera le buteur Fanendo Adi, qui a amorcé la saison à Portland en MLS. Il a déjà joué sept matchs en USL avec le FCC et a inscrit deux filets. Il prend activement part à la transition vers la MLS au lieu de l’attendre.

Don Garber (à gauche) a accueilli le propriétaire du FC Cincinnati, Carl Lindner III, en MLS le 29 mai dernier. Photo : Associated Press/John Minchillo

L’exemple de Jesse Marsch, nommé entraîneur-chef de l’Impact pour la MLS en août 2011, est un peu différent. S’il a travaillé avec le personnel dirigé par Nick De Santis après le départ de Dos Santos, ce n’était qu’à titre d’observateur pour préparer la première saison de MLS. Il n’a pas occupé de fonctions en NASL en 2011.

Rien de tel à Cincinnati. Dans les postes clés, on est totalement au club, ou on n’y est pas du tout. Et Koch a lui-même renouvelé son effectif de joueurs, l’hiver dernier, avec un œil déjà rivé sur la MLS.

Marsch, d’ailleurs, n’a gardé de l’équipe de 2011 que des miettes. Ce qui nous mène à…

Savoir qui l'on est

Jesse Marsch n’est resté qu’une saison à Montréal. Après un tour du monde en famille, il a trouvé le mariage parfait dans le secteur sportif de la machine Red Bull, d’abord à New York et maintenant à Leipzig, actuel 8e du championnat allemand, en tant qu’adjoint. Pas mal.

L’Impact n’avait pas écouté son cœur lors de l’embauche de Marsch. Le style américain a fait place à l’Europe, en 2013, avec Marco Schällibaum. Une saison plus tard, Frank Klopas s’amenait, et c’était le meilleur des deux mondes. En théorie.

L’identité du Bleu-blanc-noir avec Rémi Garde, quelques années plus tard, est bien plus claire qu’elle ne l’a déjà été. Un peu comme celle du NYCFC, qui s’est vite défait de l’Américain Jason Kreis pour le remplacer par le Français Patrick Vieira dès sa deuxième saison en MLS.

L'entraîneur adjoint Yoann Damet, l'entraîneur-chef Alan Koch et l'entraîneur des gardiens Jack Stern dirigeront le FC Cincinnati en MLS. Photo : FC Cincinnati

À Cincinnati, on semble avoir tout fait pour éviter de se perdre ainsi. La jeune équipe de soccer a embrassé les idées fraîches des Koch, Damet et Stern pour bâtir son projet. Pourquoi chercher trop loin?

Il serait sidérant que, comme l’Impact et Marsch, le FCC et son personnel d’entraîneurs se séparent après leur première saison en MLS pour des différences de philosophie. Les gens qui travaillent actuellement à Cincinnati l’incarnent, la philosophie.

La réussite de mercredi soir ne signifie pas que Cincinnati cassera tout à ses débuts en MLS. Ça ne signifie même pas que son parcours dans les éliminatoires de la USL sera fructueux. Mais l’expansion de la ligue au fil des années a donné à sa nouvelle équipe des modèles duquel s’inspirer (ou pas). Et il ne sera pas le seul.

Les leçons à tirer des différentes transitions sont nombreuses. Miami et Nashville, en 2020, en profiteront aussi, et dans un contexte totalement différent de celui qui a accueilli Philadelphie, Vancouver, Portland et Montréal au début de la décennie.

Avec les ressources désormais à la disposition de la MLS, ses nouvelles équipes ont encore plus de raisons qu’auparavant d’espérer bousculer l’ordre établi. Les concurrents actuels n’ont qu’à bien se tenir.