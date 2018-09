En retard 1-3, l’Europe a vu ses quatre duos de la deuxième séance signer des victoires en après-midi sur les allées du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Henrik Stenson et Justin Rose ont d’abord eu raison du duo formé de Dustin Johnson et Rickie Fowler par 3 et 2. Le résultat paraît plus serré que le match ne l’a été en réalité. Les Européens étaient parfaitement en maîtrise avec une avance de 5 trous après 11.

Ian Poulter a ensuite aidé l’Irlandais du Nord Rory McIlroy à oublier sa déconvenue du début de journée. Ensemble, ils ont dominé Bubba Watson et Webb Simpson 4 et 2 pour créer l’égalité à 3-3.

L’appétit des Européens n’était pas encore satisfait. Sergio Garcia et Alex Noren ont ensuite donné une leçon au gaucher Phil Mickelson et à son partenaire de jeu Bryson DeChambeau.

En gagnant sept des neuf premiers trous, Garcia et Noren n’ont jamais été inquiétés pour l’emporter facilement 5 et 4.

Francesco Molinari et Tommy Fleetwood ont complété la remontée avec leur deuxième gain de la journée. En avant 5-1 après 10 trous, ils ont mis fin aux espoirs de Justin Thomas et de Jordan Spieth après le 14e trou pour l’emporter 5 et 4.

Bon départ américain

La journée avait pourtant bien commencé pour la sélection des États-Unis, qui avait pris l'avance 3-1 à l'issue de la séance matinale.

Justin Rose avait signé l’un des premiers moments forts avec un coup de cocheur d’environ 15 verges directement dans la coupe au 12e trou. Mais cela ne lui a pas permis, avec son coéquipier Jon Rahm, de résister à leurs rivaux Tony Finau et Bruce Koepka. Les Américains ont gagné par un trou.

Dustin Johnson et Rickie Fowler ont pris les choses en mains contre Rory McIlroy et Thorbjorn Olesen en remportant trois trous sur quatre en route vers un gain convaincant de 4 et 2.

Dustin Johnson et Rickie Fowler se félicitent de leur victoire. Photo : La Presse canadienne/Alastair Grant

Pour leur part, Justin Thomas et Jordan Spieth se sont accrochés à une mince priorité dans les trois derniers trous pour vaincre Paul Casey et Tyrrel Hatton par un trou. Ces derniers y étaient allés d'une belle poussée aux 11e, 12e et 13e pour ramener tout le monde à la case départ.

Enfin, l'unique point de cette matinée pour les Européens a été l'affaire de Molinari et Fleetwood, les deux seuls golfeurs à avoir compilé une fiche parfaite au cours de cette première journée.

Contre Tiger Woods, qui participe à la Coupe Ryder pour la première fois en six ans, et son partenaire Patrick Reed, les représentants de l'Europe ont gagné 5 des 7 derniers trous pour l'emporter 3 et 1.

Soulignons que les Américains sont la cible des huées et du chahut constant de la part de spectateurs partisans, comme c'est maintenant la tradition dans ce rendez-vous.