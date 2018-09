L'organisation a indiqué dans un communiqué publié jeudi que la politique entrait immédiatement en vigueur dans ses 56 établissements membres à travers le pays.

Selon la nouvelle politique, les étudiants-athlètes pourront concourir au sein de l'équipe qui correspond à leur genre biologique ou à leur identité de genre, pourvu qu'ils soient en conformité avec le programme antidopage canadien.

La nouvelle politique a été élaborée par le comité sur l'équité de U Sports et approuvée par le conseil d'administration.