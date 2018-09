Ce Grand Prix de Russie (16e manche de la saison) est la première course d'un programme double avec la présentation dès la semaine suivante du Grand Prix du Japon.

Lewis Hamilton aborde le week-end à Sotchi avec 40 points d'avance au classement. Il a gagné les deux dernières courses, et pourrait se permettre de gérer son avance.

S'il lui reste 35 points d'avance dimanche après la course, il pourra se contenter, pour être titré à nouveau, de terminer les cinq dernières courses à la 2e place.

Lewis Hamilton et Mercedes-Benz entendent continuer à mettre de la pression sur Ferrari.

« Je ne me dis pas que j'ai une main sur le trophée », a expliqué le Britannique, jeudi.

« Nous allons nous battre pour la victoire », a dit le directeur général de l'équipe Mercedes-Benz Toto Wolff, résumant l'esprit qui règne dans l'écurie.

Vettel et Ferrari restent sur deux courses ratées et beaucoup de points perdus (Italie et Singapour), alors qu'ils avaient toutes les cartes en main pour les gagner. L'Allemand n'a plus droit à l'erreur, trop fréquentes récemment.

À Singapour, Hamilton a d'abord réussi un tour d'anthologie en qualifications, mais une erreur grossière en course dans le choix des pneumatiques a coûté à Vettel la 2e position.

Lewis Hamilton (à gauche) et Sebastian Vettel se saluent après le Grand Prix de Singapour. Photo : Getty Images/Lars Baron

À Monza, Vettel avait percuté le Britannique au premier tour pour se retrouver en queue de peloton. Il avait terminé au pied du podium. Ferrari était ensuite tombée dans le piège tendu par Mercedes-Benz, précipitant l'arrêt aux puits de Kimi Raikkonen, ce qui l'avait empêché de signer la victoire.

Si nous gagnons toutes les courses à partir de maintenant, nous serons du bon côté. Tout est possible, je continue à croire en notre chance. L'écart est là, il faut le réduire. Le pilote allemand Sebastian Vettel

En 2017, Ferrari avait monopolisé la première ligne de la grille de départ, mais c'est une Mercedes-Benz qui l'avait emporté.

Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Lewis Hamilton avait connu un week-end sans éclat à Sotchi en 2017.

Sebastian Vettel et Valtteri Bottas Photo : Getty Images/GIUSEPPE CACACE

Il s'était qualifié en 4e place et avait fini au même endroit à l'issue de la course. Mais son coéquipier Valtteri Bottas avait pris la relève.

Le Finlandais avait remporté la victoire, après avoir dépassé les pilotes Ferrari au départ.

« J'arrive ici avec une seule chose en tête, a affirmé Bottas. Être en pole position, et gagner la course ».

Les chicanes de coulisse

L'entreprise russe Uralkali conteste devant la justice le processus de rachat de l'équipe Force India. C'est ce qu'elle a annoncé dans un communiqué jeudi, en marge du Grand Prix de Russie.

Cette poursuite vise non pas le consortium de l'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll, mais les administrateurs qui ont choisi le consortium.

Dmitry Mazepin, copropriétaire de l'entreprise Uralkali, un des principaux producteurs d'engrais à base de potasse au monde, est le père du pilote Nikita Mazepin, qui participe au Championnat GP3, tout en étant le pilote d'essais de Force India depuis 2016.

Il cherche, tout comme Lawrence Stroll, à donner un volant à son fils.

L'offre d'Uralkali était « plus élevée » que celle retenue par les administrateurs et avait une « solide justification commerciale ».

« Uralkali a entamé aujourd'hui une procédure devant la Haute Cour de Londres en réaction aux dommages substantiels découlant de son traitement préjudiciable et inéquitable lors de ce processus », peut-on lire dans le communiqué.

Les administrateurs se défendent

« Nous n'avons pas été informés de cette procédure, ont réagi par communiqué, jeudi, les administrateurs qui se sont chargés de la reprise de Force India.

« Nous nous sommes acquittés de nos obligations légales en tant qu'administrateurs tout au long de ce processus, et nous avons finalement obtenu des résultats très positifs pour toutes les parties prenantes », ont-ils poursuivi.

En grandes difficultés financières, Force India avait été placée en redressement judiciaire à l'initiative de son pilote mexicain Sergio Pérez à la fin du mois de juillet, en échange de l'assurance de garder son volant en 2019, murmure-t-on dans le paddock.

Elle a été reprise début août par un consortium d'investisseurs dirigé par Lawrence Stroll.