Boivin, qui court sous les couleurs de l’Académie de cyclisme d’Israël, a devancé au sprint le Français Quentin Pacher (Delko Marseille-Provence) au terme des 194,5 km.

Tous les deux ont rattrapé à trois kilomètres de l’arrivée à Marche-en-Famenne un petit groupe de coureurs partis en échappée. Le Néerlandais Danny Van Poppel (Lotto NL) a complété le podium.

« Ce fut difficile toute la journée. On voulait mettre de la pression sur les sprinteurs. Notre équipe est capable de bonnes pointes de vitesse, mais pas assez rapide. C'était un peu compliqué. Il y avait des attaques de partout. Mais nous étions de chacune d'elles. On était là dans la finale et ça fait super plaisir de gagner ici », a indiqué Boivin.

Appelé à commenter une saison 2018 en dents de scie, notamment en raison d'une blessure qui l'a tenu à l'écart durant quelques semaines, Boivin s'est dit très fier du travail accompli pour revenir en force.

« Des fois, ça semble difficile. Mais à chaque défi, on peut trouver quelque chose de positif. Je suis revenu plus fort que jamais et je me fais plaisir en fin de saison ici, en Belgique, et pour le reste de l'année », a conclu le Montréalais de 29 ans.

Boivin a ainsi récolté la troisième victoire de sa carrière dans les rangs professionnels.