L'adjoint au commissaire de la LNH, Bill Daly, a affirmé que la ligue enquêtait sur le dossier.

L'avocat de Lehtera, Ari Nieminen, a indiqué jeudi qu'il s'attendait à ce que la police publie une déclaration qui clarifierait certains malentendus à la suite du rapport.

« La police va émettre cette déclaration puisque la situation commence à être hors de contrôle, a dit Nieminen dans un entretien téléphonique. Ils vont clarifier des choses parce qu'il semble y avoir des malentendus au sujet du dossier. »

L'agence finlandaise de nouvelles MTV a rapporté mercredi que Lehtera était lié à une enquête sur un réseau de cocaïne. Nieminen a mentionné qu'aucune accusation n'avait été intentée contre Lehtera.

« Il est seulement un suspect, a rappelé Nieminen. Personnellement, je crois que c'est quelque chose de très mineur. Il est erroné de dire qu'il est impliqué dans quelque chose de la sorte alors qu'il est seulement le sujet d'une enquête de la police. »

Le directeur général des Flyers, Ron Hextall, a affirmé que l'équipe avait discuté avec Lehtera et le bureau de la ligue, mais n'allait émettre aucun autre commentaire.

Âgé de 30 ans, Lehtera s'apprête à disputer une cinquième saison dans la LNH et écouler la dernière année de son contrat qui le lie aux Flyers. Il a accumulé 33 buts et 75 aides en 280 matchs dans la LNH avec les Blues de St. Louis et les Flyers.