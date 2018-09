Stroll ne l'a pas crié sur tous les toits.

Lors des entrevues qu'il a données jeudi dans le paddock de Sotchi, Stroll donnait systématiquement la même réponse : « Je ne sais pas de quoi est fait mon avenir. J'y vais course par course, et je me concentre sur ce week-end à Sotchi ».

Lance Stroll Photo : Getty Images/Clive Mason

Ce n'est qu'à un micro, celui des Britanniques, que le Québécois a révélé qu'il terminerait la saison chez Williams avant de faire le saut l'an prochain chez Force India, écurie qu'a reprise son père avec un consortium d'investisseurs.

« Et il semble que vous allez finir la saison chez Williams? », a demandé le journaliste.

« Oui, j'y vais course par course. Mais ça semble être le plan, oui », a-t-il admis.

Les échos du paddock avaient déjà laissé entendre que Lance Stroll préférait cette solution à un transfert précipité en cours de saison, pour ne pas subir l'odieux de la comparaison avec les performances d'Esteban Ocon, dans la monoplace VJM11 de Force India qu'il ne connaît pas.

Et d'un point de vue plus personnel, pour ne pas voler le volant à son collègue et ami en pleine saison, alors qu'il a réussi jusqu'à maintenant de belles performances pour Force India.

Ocon a marqué 45 points, ayant notamment terminé quatre fois 6e, dont deux fois dans les trois dernières courses. Son intelligence au premier tour du Grand Prix de Belgique en a impressionné plus d'un.

Esteban Ocon (à gauche) attaque Sebastian Vettel (en rouge), tandis que Sergio Pérez (à droite) attaque Lewis Hamilton (en gris) sur le circuit de Spa-Francorchamps. Photo : Getty Images/Dan Mullan

Ocon appuie Stroll

Si les deux pilotes sont à même de comprendre cette situation très injuste pour Ocon, le public a plus de mal.

Les réactions sur les médias sociaux sont vives. Lance Stroll se fait apostropher durement, ce qui a incité le pilote français à publier une photo et un message clair.

Le message d'Esteban Ocon au public à propos de son ami Lance Stroll Photo : Twitter / formula 1

« Nous sommes peut-être d'un milieu familial différent, mais nous avons en nous la même passion, l'esprit de compétition et le même amour pour notre sport. Alors, les amis, soyez respectueux et montrez votre appui, écrit Ocon. Rien n'est facile dans la vie et nous travaillons tous fort pour être en F1. »

Esteban Ocon s'est porté à la défense du Québécois, qui risque pourtant de lui faire perdre son boulot en F1.

« J'ai envoyé ce message, car je crois qu'on le traite injustement, dit Ocon au magazine britannique Autosport. C'est mon meilleur ami dans le paddock, on se connaît depuis longtemps. Les gens réagissent comme s'il était le grand méchant dans l'histoire. Mais ce n'est pas de sa faute.

« Toute cette méchanceté sur les réseaux sociaux, ce n'est pas normal, affirme-t-il. Je crois que c'est plus important de montrer son soutien que de critiquer. »