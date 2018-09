Après avoir perdu rapidement la manche initiale, Monica Puig, qui a surpris mercredi la Danoise Caroline Wozniacki, no 2 mondiale, a changé de tactique afin d'inquiéter l'héroïne locale. Mais la Portoricaine n'y pouvait rien. Elle n’a marqué qu'un seul jeu et s’est inclinée après un peu plus d'une heure d'échanges.

Wang, âgée de 26 ans et originaire de Tianjin (nord-est), a enlevé jeudi son 14e match d'affilée après sa victoire au tournoi Guangzhou, la semaine passée. Victorieuse du premier titre de sa carrière à Jiangxi en juillet, elle avait attiré l'attention des médias en éliminant sèchement l'Américaine Venus Williams à Roland-Garros.

Pour une place en finale, Wang affrontera l'Estonienne Anett Kontaveit, tombeuse de la Tchèque Katerina Siniakova, issue des qualifications, 6-4 et 6-4.

L'autre demi-finale mettra aux prises l'Australienne Ashleigh Barty, victorieuse à l'usure de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova 6-2, 5-7 et 6-4, et la Bélarusse Aryna Sabalenka, qui a éliminé la Slovaque Dominika Cibulkova 7-5 et 6-3.

Barty, 17e joueuse mondiale, est en forme, comme en témoigne sa victoire en deux manches devant l'Allemande Angelique Kerber, numéro trois mondiale et victorieuse de Wimbledon, mercredi. Elle peut toujours espérer accrocher une place au Masters de fin d'année puisqu'un succès final à Wuhan attribuera 900 points à la gagnante.