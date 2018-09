Un texte de Christine Roger

« Je n’ai jamais vraiment refait de sport depuis 22 ans. Je n’ai pas participé à des marathons, je n’avais jamais fait de vélo de ma vie à part le Bixi deux ou trois fois pour aller prendre une crème glacée dans le Vieux-Port. Je partais de très loin », a reconnu la médaillée de bronze du 3 m aux Jeux olympiques d’Atlanta.

Il faut dire que les qualités physiques requises en cyclisme sont aux antipodes de celles d’une plongeuse. Annie Pelletier n’avait jamais vraiment fait d’entraînement cardiovasculaire. L’idée de pédaler pendant six heures avait donc de quoi l’effrayer.

« Je n’avais jamais fait de sports d’endurance. Ça m’a toujours fait peur. Quand je courais jusqu’à ma voiture, après trois minutes, mes jambes chauffaient et j’étais vraiment essoufflée », avoue-t-elle.

Faire quelque chose pendant plusieurs heures, avoir le goût de vomir, avoir mal et avoir l’impression que le cœur va te sortir de la poitrine, je n’avais jamais vécu ça et je n’avais pas le goût de vivre ça. Mais je me suis fait prendre… Annie Pelletier

Lors de la première édition de Défi 808 Bonneville, l’an dernier, elle y était pour s’occuper des relations de presse de l’événement et pour encourager les participants. Lorsqu’elle a vu les émotions vécues par les cyclistes, elle a eu un déclic. Pourquoi pas elle?

Annie Pelletier, lors du Défi 808 Bonneville Photo : Courtoisie Annie Pelletier

Depuis longtemps, elle cherchait un sport, un défi, qui allait lui permettre de retrouver la forme. Le Défi 808 Bonneville permet d’amasser de l’argent pour la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, pour qui elle travaille depuis maintenant 14 ans et dont elle la directrice des communications. L’association était donc naturelle.

Elle a donc été la première à s’inscrire en janvier dernier. Une fois inscrite, elle ne pouvait plus reculer. Guidée par Dany Bonneville, un ultracycliste qui a parcouru 808 kilomètres en solitaire le week-end dernier, elle s'est pliée à une préparation rigoureuse. Entraînements en salle, plan alimentaire, longues sorties à vélo : rien n’a été laissé au hasard.

Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais, mais je suis tombée en amour avec le vélo. De me sentir une athlète à nouveau, ça m’a fait un grand bien. On dirait que je n’avais pas anticipé l’effet que ça aurait. J’ai eu l’impression de me retrouver. Annie Pelletier

« L'impact sera immense »

L’expérience aura été un franc succès sur le plan personnel, mais sa motivation première restait d’amasser des fonds au profit de sa fondation. Avec cet événement, la FAEQ a ajouté 500 000 $ dans ses coffres. Plus de la moitié de ce montant ira directement aux étudiants-athlètes sous forme de bourses.

« L’impact sera immense. C’est hyper important parce que c’est le nerf de la guerre, l’argent. On les appuie dès l’émergence de leur talent sur la scène nationale et internationale. Ça leur permet de mieux concilier l’entraînement et les études, sans avoir à se trouver un emploi notamment », explique Annie Pelletier.

Annie Pelletier n’était pas la seule ancienne athlète à participer au défi. L’ancienne cycliste Lyne Bessette, le double médaillé olympique et triple champion du monde en plongeon Alexandre Despatie et la vice-championne de la dernière Coupe du monde de paracyclisme Marie-Claude Molnar ont aussi pris part à l’événement présenté à Mont-Tremblant, le week-end dernier.