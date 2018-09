Un texte d’Alexandre Gascon

L’entraîneur a un peu confirmé, par la négation, habile, ce qui crève de plus en plus les yeux.

« De la façon dont (Jesperi) Kotkaniemi se comporte présentement, ça va être assez difficile de ne pas l’avoir sur notre équipe. »

Parce que le CH doit combler un trou au centre, parce que le Finlandais semble posséder une capacité d’apprentissage à la John Nash, parce qu’il a tenu son rang face à Auston Matthews, pour toutes ces raisons, Kotkaniemi s’est encore rapproché de la LNH mercredi soir.

De là à disputer la saison complète, c’est un pas que personne n’osera franchir, mais comment prétendre qu’il n’a pas mérité un essai.

Si l’expérience se poursuit, sa présence clarifie le portrait dans l’axe. Qu’on aime ou pas, ce seront au moins quatre pivots naturels qui occuperont ces postes cruciaux.

Entouré d’Artturi Lehkonen, son fidèle lieutenant depuis son arrivée à Montréal, et d’un Jonathan Drouin qu’on croirait libéré de ses chaînes à l’aile, le trio a produit quelques étincelles face à une formation torontoise quasi complète, et donc très puissante.

En première période, Julien l’a surtout confronté à Nazem Kadri. Mais dès le deuxième tiers, il s’est mesuré à Auston Matthews (4 min 7 s à cinq contre cinq) et à John Tavares (3 :33).

« C’était Matthews ou Tavares. Ça ne me dérangeait pas. On a tendance à l’oublier, mais Matthews est encore jeune. Il a quelques années d’expérience sur Kotkaniemi, malgré tout, il s’est bien comporté contre ces joueurs », a estimé le pilote du Tricolore.

Kotkaniemi a amorcé ses séquences dans la zone offensive contre ces vedettes, mais on l’a néanmoins vu bagarrer contre Matthews derrière le filet des Maple Leafs et sortir avec la rondelle.

Il a créé une chance de marquer pour Drouin après s’être battu avec acharnement à la ligne bleue ennemie et récupérer le disque deux fois plutôt qu’une pour conserver son jeu.

Il s’est dégagé des lignes de passe en gardant son sang-froid quand il avait le disque.

Son calme impressionne autant l’entraîneur que ses nouveaux coéquipiers.

« Il n’a rien à envier à personne. Il a joué un très bon match. La rondelle semble coller sur lui. Il est capable de faire de bons jeux sous pression. Il nous démontre beaucoup de maturité », a précisé Julien.

Il fait toujours le bon choix. Il est calme avec la rondelle. Il a un bon lancer. S’il continue, il aura un grand impact sur notre équipe. Victor Mete

D’ailleurs, s’il y en a un qui le comprend, c’est bien le petit défenseur ontarien d’à peine 20 ans, même si, évidemment, il n’avait pas la même pression que Kotkaniemi sur les épaules.

Du haut de ses 49 matchs d’expérience dans la Ligue nationale, et en dépit du fait qu’il est considéré comme un vétéran, Mete est bien placé pour s’identifier au parcours de la recrue.

« Il a joué 5 matchs et ça l’a aidé beaucoup à s’adapter. Je me rappelle l’an passé, je voulais toujours jouer pour garder le rythme. Il a droit au même traitement. »

« S’il a besoin de parler à quelqu’un, je suis là (…) Je suis le plus jeune après lui, je suis sûrement le mieux placé pour lui parler », a ajouté Mete, bon prince.

Un bon match, mais…

C'est une phrase qui pourrait revenir souvent cette saison.

Le Canadien a offert une valeureuse prestation contre l’une des puissances de la ligue, mais qui n’a pas été suffisante.

Les unités spéciales ont coulé le CH. Dans l’ensemble, les Montréalais ont eu l’avantage pour la possession de rondelle, ils ont obtenu 36 tirs au but et ont menacé le filet de Frederik Andersen toute la soirée.

Sauf que les fantômes de 2017-2018 sont venus rôder.

Les Leafs ont marqué deux fois en avantage numérique et, surtout, ont réussi deux buts en désavantage numérique à 16 secondes d’intervalle sur deux bévues de Jeff Petry au début de la troisième période lorsque le match était égal 2-2.

« Ils vont écraser plusieurs équipes avec leur avantage numérique, mais ça n’excuse pas notre jeu en désavantage, a expliqué Julien. On a des choses à corriger et on va le faire. On n’a pas passé tant de temps sur ces aspects parce qu’on évalue les joueurs. »

Le Canadien a manqué de ressources pour coller au score et a dû s’incliner devant le brio de Mitch Marner, de loin le meilleur joueur sur la glace, qui a obtenu quatre points.

Dire que les Coyotes lui ont préféré Dylan Strome…

En rafale

David Schlemko montre un nouveau visage. Blessé dès le premier jour du camp d’entraînement l’an passé, il a tenté de rattraper le groupe, mais n’a jamais été capable de se faire justice.

J’ai essayé de tourner la page. J’ai travaillé plus fort que jamais cet été pour revenir. J’ai à prouver que je suis un meilleur joueur que ce que j’ai démontré l’an dernier. David Schlemko

Au-delà de son but, Schlemko a démontré une bonne mobilité et une capacité à prendre des décisions rapidement, tout ça en jouant sur le flanc droit (il est gaucher, NDLR). En raison de son contrat, sa présence au premier match de la saison était pratiquement assurée, mais peut-être sera-t-il rassuré de savoir qu’il y est grâce à son jeu et non pas pour quelque considération technique.

À l’inverse, il est permis de se demander si un petit diablotin n’avait pas rempli en catimini la gourde de Nikita Scherbak de tisane à la camomille pendant les deux premières périodes.

Les seuls moments où le Russe touchait à la rondelle frôlaient la catastrophe. À deux reprises, ses sorties de zone nonchalantes ont mené à d’excellentes chances de marquer des Torontois qui, heureusement pour lui, n’en ont pas profité.

Scherbak s’est un peu ressaisi au troisième engagement et est même passé près d’inscrire un petit bijou comme il en a le secret. Ces épiphanies demeurent fugitives et sporadiques.

Il a été le joueur le moins utilisé par Julien, soit 11 min 54 s, et comme celui-ci a « vu des choses qui ont éclairé (ses) décisions », on ne peut s’empêcher de penser que Scherbak n’est pas concerné.

Si le CH veut l’envoyer dans la Ligue américaine, il devra passer par le ballottage. Peut-être le seul élément qui milite en sa faveur.