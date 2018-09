Déjà amputé de la favorite Simona Halep (no 1) et de la championne sortante Caroline Garcia (no 4), toutes deux défaites dès leur entrée en lice mardi, le tableau principal du tournoi de Wuhan a vu trois nouvelles têtes d'affiche ranger leur raquette mercredi : Caroline Wozniacki (no 2), Angelique Kerber (no 3) et Petra Kvitova (no 5).