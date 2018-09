Le patron de l'équipe Mercedes-Benz, Toto Wolff, a une tendresse particulière pour l'équipe Williams, dont il a été le directeur général en 2012, et actionnaire jusqu'en 2016.

Dans ses fonctions de directeur général de l'équipe Mercedes-Benz depuis 2013, et actionnaire minoritaire (30 %), il supervise le programme de développement de la marque.

Ocon en fait partie depuis que Mercedes-Benz finance sa carrière en mai 2015.

Avec le rachat de Force India par le consortium de Lawrence Stroll, le volant d'Ocon est promis à Lance Stroll. On ne sait pas encore si ce sera dès cette saison ou pour la prochaine.

Le Français a vu les portes des équipes de F1 se fermer les unes après les autres. Toto Wolff n'a pas réussi, malgré les liens d'affaires qu'il a tissés dans le paddock, à lui garantir un volant pour 2019.

« Il y a tellement de politique en coulisses, des intentions cachées, des mensonges », a-t-il dit le 15 septembre en marge du Grand Prix de Singapour.

Lui-même n'a pas voulu en faire le second de Lewis Hamilton, préférant renouveler le contrat de Valtteri Bottas.

Toto Wolff Photo : Getty Images/Drew Gibson

En désespoir de cause, Toto Wolff a même proposé au groupe stratégique de la F1, qui décide des grandes orientations de la discipline, de faire rouler en 2019 une troisième voiture par équipe qui serait réservée à de jeunes pilotes. La proposition a été rejetée.

Mercedes-Benz ne veut pas perdre Esteban Ocon, et le fera patienter en 2019 dans une autre discipline s'il le faut.

« Le marché aura beaucoup changé au printemps prochain, pas seulement chez nous, mais ailleurs, a expliqué M. Wolff au réseau britannique Sky Sports le 20 septembre. Quelques portes vont s'ouvrir, et il s'agira de saisir la meilleure occasion pour Esteban. »

« Ce n'est pas une catastrophe si je n'ai pas de volant en 2019, a affirmé pour sa part Ocon, résolument optimiste. Mais on ne sait jamais comment les choses peuvent se développer en F1. Ce que je peux promettre, c'est de tout faire pour revenir en F1 en 2020. »

Il se voit donc déjà hors course en 2019. Mais il reste encore un volant disponible, celui de Lance Stroll chez Williams, une équipe cliente de Mercedes-Benz.

« Je ne sais pas si je peux aller chez Williams, a indiqué Ocon, mercredi. Nous sommes en négociation, et j'espère que ça se terminera bien. »

Pour pimenter le dossier, Esteban Ocon serait en compétition pour ce volant avec le jeune George Russell, en voie de remporter le titre en F2, et qui fait aussi partie du programme de développement de Mercedes-Benz. Le quotidien The Times écrivait le 31 juillet que le jeune Britannique avait la pole pour obtenir le volant. Mais tant de choses ont changé depuis...

Encore faut-il que Stroll confirme son départ pour Force India. On ne sait toujours pas au moment d'écrire ces lignes s'il finira la saison en rose (BWT, le commanditaire de Force India). S'il quittait Williams en cours de saison, Claire Williams pourrait obtenir de Lawrence Stroll un montant compensatoire très intéressant pour le libérer.

Mais selon les échos du paddock, et ce serait son souhait, Stroll finirait la saison dans la Williams, et passerait à Force India dans le courant de l'hiver une fois son contrat venu à échéance.

Voilà pourquoi les négociations traînent entre Mercedes-Benz et Williams au sujet d'Esteban Ocon.

Lors du Grand Prix de Chine, Esteban Ocon devant Lance Stroll avec Sergio Perez en embuscade Photo : Getty Images/Charles Coates

Si Stroll finit la saison chez Williams, Ocon peut poursuivre son excellent travail avec Force India dans une voiture aux qualités confirmées. Il passerait ensuite à Williams.

Claire Williams et son père auront à coeur d'oublier la saison 2018, atroce à bien des points de vue. Qui sait s'ils ne produiront pas une bien meilleure voiture en 2019?

Esteban Ocon ne ferait pas une si mauvaise opération en passant chez Williams. Et sa personnalité est en parfaite harmonie avec les valeurs de l'équipe fondée par Frank Williams.

Son coup de volant affûté et son intelligence en course font des merveilles pour Force India cette saison, et il rentrerait parfaitement dans le moule de l'équipe britannique.

« Les équipes de F1 investissent dans de jeunes pilotes comme jamais auparavant, c'est une bonne chose, a dit l'ancien champion du monde Nico Rosberg dans les colonnes du magazine Autosport.

« Alors, une situation comme celle d'Esteban Ocon ne devrait pas arriver. Il pilote tellement bien, il est populaire, et il n'aura plus de volant. C'est terrible pour la F1. »