Un texte de Jean-François Chabot

En se présentant à l’entraînement, le patineur affichait un large sourire malgré la pluie et la grisaille matinale.

« On attend ça depuis tellement longtemps », s’est d’abord exclamé le membre de l’équipe canadienne de patinage de vitesse sur longue piste.

Laurent Dubreuil se rappelle qu’il n’avait pas encore commencé sa carrière que l’on parlait déjà de ce projet. Durant cette longue saga, l’ex-mairesse de Sainte-Foy, la regrettée Andrée Boucher, s’y était farouchement opposée.

Le futur Centre de glaces de Québec tel qu'il sera lors de son ouverture en août 2020 Photo : Radio-Canada

Une source d’inspiration

Tout comme son père Robert, ex-membre de l’équipe nationale et actuel directeur général de la Fédération québécoise de patinage de vitesse, Laurent Dubreuil a des raisons multiples de se réjouir de la perspective de bientôt pouvoir s’entraîner « à la maison ».

« Nous aurons, dans notre cour, un site à la fine pointe de la technologie, se réjouit-il. J’imagine déjà ce grand espace lumineux où entreront les rayons du soleil offrant un éclairage naturel comme on en voit que trop rarement. »

Dubreuil évoque le fait que la majorité des anneaux de glace couverts dans le monde sont des lieux renfermés aux allures de hangars ou de bunkers peu invitants et froids.

« Ici, ça va être magnifique. J’ai déjà annoncé et décrit l’endroit sur les médias sociaux. Mes messages ont été vite repris à l’étranger, rappelle-t-il. Des patineurs et des passionnés de pays comme la Norvège et les Pays-Bas se réjouissent de la création de ce nouveau centre de patinage de haut niveau. »

Dubreuil envisage déjà avec bonheur le jour où le nom de la ville de Québec sera inscrit au calendrier de la Coupe du monde et pourra accueillir d'autres rendez-vous internationaux comme les Championnats mondiaux.

« Ce sera vraiment spécial de pouvoir prendre part à des compétitions, ici, devant ma famille, mes amis et mes proches, lance-t-il. Ma préparation pour les Jeux olympiques de Pékin en 2022 n’en sera que meilleure et encore plus motivante. »

Laurent Dubreuil est aussi d’avis que l’implantation dans l’est du pays de ce nouveau haut lieu d’entraînement – Calgary est en ce moment le seul du genre au Canada – saura susciter un nouvel engouement pour son sport.

« Les jeunes du Québec et de l’Est du Canada seront certainement inspirés comme l’ont été ceux d’une autre génération par les exploits de Gaétan Boucher », pense-t-il.

À l'instar de son paternel, il reconnaît toutefois du même souffle que les jeunes de la relève auront une difficile période de transition de deux ans, le temps qu'il faudra pour que le nouveau centre d'entraînement soit disponible.

Rappelons que l’ouverture officielle du Centre de glaces, qui doit être construit au coût de 68 millions de dollars, est prévue pour le mois d’août 2020.