Les deux équipes ont dévoilé en matinée des formations qui, à quelques exceptions près, ressemblent à celles qui s’affronteront le 3 octobre, à Toronto, dans le match d’ouverture de la saison.

Le Tricolore se fiera principalement au noyau attendu en début de campagne et n’enverra qu’une poignée de joueurs en audition pour cet autre match préparatoire. Les noms de Jesperi Kotkaniemi, Mike Reilly, Nikita Scherbak, Michael Chaput, Kenny Agostino et Noah Juulsen se joindront à ceux de valeurs sûres comme Jonathan Drouin, Brendan Gallagher et Carey Price.

Parmi les absents figurent notamment les défenseurs Simon Després et Xavier Ouellet.

Matthew Peca ne sera pas non plus en uniforme. L’entraîneur-chef Claude Julien a indiqué mercredi que Peca souffrait d'une blessure mineure à l'aine.

La liste de patineurs comprend cependant 20 joueurs. Julien devra donc éliminer deux noms de sa formation pour la rencontre.

Les Torontois, pour leur part, ne seront privés que de quelques habitués. Parmi les Leafs qui ont participé à au moins 70 matchs de la LNH la saison dernière, seuls William Nylander, qui doit encore s’entendre avec l’équipe, et Zach Hyman, blessé, ne seront pas du match.

C'est donc dire que John Tavares affrontera le Canadien pour la première fois depuis qu'il s'est joint à son équipe de cœur.

Le CH a défait les Leafs 5-1, lundi, dans une rencontre entre deux équipes munies de peu de vétérans.