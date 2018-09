Mickelson avait dit qu’il était ouvert à cette idée. Il avait même ajouté qu’il connaissait la façon de penser de son capitaine, sans toutefois révéler sa stratégie.

Furyk n’a certainement pas oublié le choix d’Hal Sutton en 2010 de former un tandem avec Woods et Mickelson, et deux fois plutôt qu’une. Chaque fois, les deux vedettes avaient été battues.

Pression d’équipe

Dans le camp européen, l’Irlandais du Nord Rory McIlroy a déclaré que le but de l’équipe était de vaincre l’ensemble de la sélection américaine et non seulement Tiger Woods.

McIlroy jouait aux côtés de Woods, dimanche, en banlieue d’Atlanta, quand ce dernier a signé un premier triomphe en plus de cinq ans, le 80e de sa carrière, au Championnat du circuit de la PGA.

Cette victoire a suscité un incroyable engouement partout dans le monde du golf.

Woods est l’un de 12 joueurs retenus pour représenter les États-Unis, en quête d’un premier titre à la Coupe Ryder en sol européen en 25 ans. À cette époque, le « Tigre » étudiait encore au secondaire.

Cherchant visiblement à écarter la pression et l’attention, McIlroy a ajouté qu’il était inutile de se concentrer sur un seul joueur, d’autant plus qu’il pourrait ne pas voir Woods au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines s’ils ne sont pas dans une confrontation directe.