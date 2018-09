L'athlète acquis dans la transaction envoyant DeMar DeRozan aux Spurs de San Antonio a foulé le court pour la première fois avec son nouveau groupe en lever de rideau du camp d'entraînement des Raptors.

Leonard n'avait pas joué à cinq contre cinq depuis le mois de janvier.

« C'était super, a dit le Californien de 27 ans. J'ai beaucoup apprécié de simplement courir d'un bout à l'autre du terrain, d'être en compétition. »

Une blessure à un quadriceps l'avait limité à neuf matchs la saison dernière.

« Il va maintenant falloir que je retrouve mes repères, mon positionnement et mes sensations », a-t-il ajouté.

Leonard a eu de bons mots concernant Nick Nurse, le nouvel entraîneur-chef des Raptors.

Il est ouvert d'esprit, il est prêt à s'ajuster rapidement. Il est brillant et adore le basketball. Je dois lui parler plus souvent. Il faut établir une belle relation. Kawhi Leonard

Nurse a également eu des commentaires élogieux à l'endroit de Leonard.

« On entrevoit le niveau qu'il peut offrir, c'est certain, a indiqué le pilote. Il est un peu rouillé, mais on peut voir sa vision du jeu et son habileté à dribbler, ce genre de choses. »

Leonard a aidé les Spurs à remporter le championnat de la NBA en 2014, étant nommé le joueur le plus utile durant la finale.

L'équipe torontoise entamera le calendrier préparatoire samedi à Vancouver contre les Trail Blazers de Portland. Le 10 octobre, les Nets de Brooklyn et les Raptors croiseront le fer à Montréal, au Centre Bell.