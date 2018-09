Le 10 septembre, dans une transaction controversée qui a fait couler énormément d’encre, Marc Bergevin a échangé son capitaine – et meilleur buteur – Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas.

Outre l’acquisition de l’attaquant Tomas Tatar et d’un choix de deuxième tour, la pièce maîtresse de cet échange est le jeune joueur de centre Nick Suzuki, l’un des attaquants les plus prolifiques de la Ligue junior de l’Ontario (OHL).

Sélectionné 13e au total par Vegas au repêchage de 2017, Suzuki a inscrit pas moins de 196 points et compilé un différentiel de +80 à ses deux dernières saisons dans l'OHL. En 2017-2018, il a terminé au 1er rang des marqueurs de sa formation junior avec 31 points d’avance sur son plus proche coéquipier.

Au sein d’une équipe dotée d’un potentiel offensif extrêmement limité, voilà un jeune homme qui méritait une véritable audition et une véritable occasion de démontrer son savoir-faire. Ce n’est toutefois pas ce qui s’est produit.

Mardi, Suzuki a été renvoyé à son équipe junior, l’Attack d’Owen Sound. Et malgré l’ampleur de la transaction dans laquelle l’espoir de 19 ans a récemment été impliqué, personne ne sait encore quel genre d’étincelles il serait capable de produire en étant flanqué de véritables attaquants de la LNH. C’est quand même incroyable.

***

Dès le début du camp, les dirigeants du CH ont déroulé le tapis rouge à leur premier choix du dernier repêchage, le Finlandais Jesperi Kotkaniemi. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour lui permettre de connaître du succès.

En lever de rideau, dès le premier match préparatoire face aux Devils, Kotkaniemi était flanqué de deux joueurs de la LNH : Nicolas Deslauriers et Artturi Lehkonen.

Lors du troisième match, contre les Capitals de Washington, Kotkaniemi pivotait un trio complété par Charles Hudon et Lehkonen.

Samedi dernier à Ottawa, il s’est retrouvé entre deux ailiers membres du top 6 de l’équipe, Jonathan Drouin et Joel Armia. Puis lundi à Toronto, le Finlandais jouait aux côtés de Michael Chaput – un ailier qui gagne des points et qui risque de percer la formation du CH – et d'Armia.

Jesperi Kotkaniemi Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Pour sa part, Suzuki a dû tenter de démontrer son savoir-faire offensif en jouant aux côtés de Kenny Agostino et d’Alexandre Grenier face à une formation quasi-complète des Panthers de la Floride. Puis lundi à Toronto, alors qu’il revenait au jeu après avoir soigné une légère blessure, le prolifique jeune centre a retrouvé Jacob de la Rose à sa gauche et Nikita Scherbak à sa droite.

De là à conclure que Suzuki n’a jamais fait partie des plans, il n’y a pas un très grand pas à franchir.

Le seul attaquant du top 9 que l'Ontarien a côtoyé au camp a été Paul Byron, à l’occasion du traditionnel match opposant les Blancs aux Rouges. Et il s’était avéré le meilleur jeune joueur sur la patinoire. Par la suite, malgré ses incroyables habiletés, sa vision et ses talents de passeur, Suzuki s’est retrouvé pieds et poings liés.

***

On tient souvent pour acquis que les jeunes qui se présentent au camp luttent à armes égales pour l’obtention d’un poste. Or, la qualité des situations dans lesquelles les joueurs sont placés est en lien direct avec les objectifs poursuivis par l’entraîneur et la direction.

Si l’inverse s’était produit et que Suzuki avait été flanqué des meilleurs attaquants du CH durant la majeure partie de son camp, il aurait sans doute été beaucoup plus difficile de le renvoyer à Owen Sound.

Nick Suzuki Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Il n’y a rien de dramatique là-dedans. Suzuki enregistrera probablement 120 ou 130 points cette saison avec son équipe junior et risque de jouer un rôle important au sein d’Équipe Canada junior.

Représenter son pays au Championnat mondial junior s’avère généralement une étape importante dans le développement d’un espoir de la LNH.

Ce qui est étrange, par contre, c’est que le Canadien se soit comporté avec Suzuki comme si l’organisation se trouvait dans le trèfle jusqu’aux genoux en termes de talent offensif – ce qui est très loin d’être le cas – et que personne n’ait jugé important de le placer dans des conditions gagnantes, alors que tant d’efforts ont été déployés en ce sens pour permettre à Kotkaniemi de déployer ses ailes.

Le développement d’un jeune joueur, c’est aussi cela.

Finalement, à en juger par la manière dont la direction du CH a agi avec Suzuki, on serait presque portés à croire qu’elle estime ne pas avoir obtenu grand-chose en retour de Pacioretty.