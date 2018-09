Les Angels termineront leur campagne dimanche. Ohtani passera sous le bistouri dans les journées suivantes afin de reconstruire son ligament latéral interne.

La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue, mais elle pourrait dépasser 12 mois.

Considéré dès sa première campagne aux États-Unis comme l'un des meilleurs artilleurs du baseball majeur, Ohtani affiche une moyenne de points mérités par match de 3,31 en 10 affrontements, tous des départs.

Il a maintenu un rendement de quatre victoires et deux revers à son baptême en sol américain et a retiré 63 frappeurs sur des prises contre 22 buts sur balles en 51,2 manches au monticule.

Ohtani a prouvé qu'il pouvait aider les Angels en attaque comme en témoignent ses 21 circuits et 56 points produits en 99 rencontres. Il a réussi 86 coups sûrs, dont 20 doubles et 2 triples, et a lui-même atteint le marbre 55 fois. Sa moyenne au bâton s'est élevée à ,280.

L'équipe californienne ne participera pas aux séries en octobre. Elle se retrouve au 4e échelon de la Division ouest de la Ligue américaine, cinq matchs sous le seuil de respectabilité de ,500 (75-81) avant les duels de mardi.