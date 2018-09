Le Canada a vaincu la France par la marque de 71-60 pour demeurer invaincu en Espagne. Son prochain match se déroulera vendredi en quarts de finale contre l'Espagne ou le Sénégal. Les deux pays ont rendez-vous mercredi.

Les Françaises et les Grecques ont suivi les Canadiennes aux 2e et 3e échelons du groupe A. Elles devront ainsi passer par l'étape des huitièmes de finale. Les Sud-Coréennes sont quant à elles éliminées de la compétition.

Les protégées de Lisa Thomaidis ont pris le contrôle de la confrontation dans les cinq dernières minutes de jeu au moment où le score indiquait de 55-55.

Kia Nurse a dominé ses compatriotes avec 18 points et 6 passes décisives.

Nayo Raincock-Ekunwe et Natalie Achonwa se sont également illustrées avec 13 et 9 points, respectivement, et 10 rebonds de part et d'autre. Shay Colley a pour sa part ajouté une douzaine de points au tableau indicateur.

Les 173 points accordés par les représentantes de l'unifolié en 3 affrontements constituent la marque de référence parmi les 16 sélections qui participent au tournoi.

Les Australiennes, les Belges et les Américaines, doubles championnes en titre de la Coupe du monde de basketball féminin, ont décroché les autres billets donnant accès aux quarts de finale.