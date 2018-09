Halep pourrait perdre son statut de première raquette mondiale au terme de la compétition chinoise. L'ex-favorite s'est inclinée 0-6 et 5-7 devant la Slovaque Dominika Cibulkova.

« C'était très dur de commencer le match... Mais, comme je ne voulais pas abandonner, je me poussais à donner le meilleur de moi-même », a réagi celle qui a également été battue dès son entrée en lice à Flushing Meadows.

Halep a disputé son premier match depuis les Internationaux des États-Unis. Elle s'est blessée au dos lors d'un entraînement dimanche et n'avait pas totalement récupéré avant d'affronter Cibulkova.

En dépit de la défaite, la seconde manche lui a donné des raisons d'espérer des jours meilleurs dans un avenir rapproché.

C'était serré dans la deuxième manche. Ce match m'a donné de la confiance sur mon niveau de jeu qui est vraiment, vraiment bon. La joueuse roumaine Simona Halep

Halep espère avoir totalement récupéré de sa blessure d'ici « quelques jours ».

Un peu plus tôt dans la journée, Wozniacki (no 2) n'a pas été troublée par la Suédoise Rebecca Peterson. La championne des Internationaux d'Australie a signé un gain de 6-4 et 6-1 contre la qualifiée.

Elle affrontera au troisième tour la championne olympique Monica Puig, tombeuse de la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich en deux manches identiques de 6-2.

Un bon parcours à Wuhan permettrait à Wozniacki de décrocher un laissez-passer aux finales de la WTA. Elle est d'ailleurs la tenante du titre.

Kerber (no 3), elle, est déjà assurée d'une place en vue de la compétition qui se déroulera à Singapour du 21 au 28 octobre.

Libérée, elle a aussi franchi l'obstacle du premier duel, face à l'Américaine Madison Keys, contrainte à l'abandon en raison d'une blessure à un genou. Keys affichait un profond retard 0-6 et 1-4 lorsqu'elle a agité le drapeau blanc.

La Française Caroline Garcia (no 4), sacrée lors de l'édition 2017, a laissé filer une balle de match avant de plier l'échine 6-3, 6-7 (5/7) et 6-7 (4/7) devant la Tchèque Katerina Siniakova, issue des qualifications.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Xu Yifan (no 4) ont accédé aux huitièmes de finale grâce à une victoire de 6-0 et 6-3 contre l'Australienne Daria Gavrilova et la Chinoise Zheng Saisai.

Autres résultats au deuxième tour :