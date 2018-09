Vancouver est au 8e rang dans l'Ouest à 4 points de la 6e place, dernière donnant accès aux éliminatoires, avec 5 matchs à jouer.

Robinson était en poste depuis décembre 2013. Ses adjoints Martyn Pert et Stewart Kerr ont également été congédiés.

« Nous avons beaucoup de respect pour Carl et son équipe, et nous les remercions de ce qu'ils ont apporté à ce club. Cette décision a été mûrement réfléchie et elle a été prise dans le meilleur intérêt de l'avenir de l'équipe », a déclaré le président des Whitecaps Bob Lenarduzzi.

« Avec cinq matchs à jouer, nous restons concentrés sur la possibilité de faire les éliminatoires. En regardant vers 2019 et au-delà, nous sommes déterminés à être un prétendant au championnat et nous entamons aujourd'hui une recherche planétaire pour un entraîneur capable de mener à bien cette vision », a-t-il ajouté.

Le directeur de l'Académie des Whitecaps, Craig Dalrymple, assurera l'intérim pour le reste de la saison.