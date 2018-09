L'ancien joueur de l'Impact et membre du FC Barcelone B a annoncé sur le compte Twitter de Soccer Canada qu'il comptait prendre part au match contre la Dominique le 16 octobre, au BMO Field, à Toronto. Ce sera son premier match international senior.

Début du graphique (passez à la fin) Ballou Tabla se joint à l'équipe nationale du Canada en #RouteVers2022



✅



Voyez #CANMNT affronter la Dominique à Toronto le 16 octobre. Billets: https://t.co/h297fa2Nsp

🇨🇦🇩🇲 pic.twitter.com/vcZawDDhci — Canada Soccer (@CanadaSoccerFR) 25 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Ballou a représenté le Canada dans des matchs U-20, mais aurait pu décider de jouer pour la Côte d'Ivoire, où il est né, au niveau senior. Du moment où il disputera un match avec le Canada, il renoncera à jouer avec la sélection ivoirienne.

« C’est une décision qui était prise à 50 % depuis très longtemps, raconte Tabla dans une vidéo diffusée par Soccer Canada. J’ai pu réfléchir avec ma famille, j’ai pu discuter avec mes frères et tout le monde, et j’ai pu réfléchir moi-même et je pense que l’équipe nationale du Canada, c’est la meilleure décision. »

« Je suis arrivé très jeune au Canada. Je suis arrivé à l’âge de 8 ans. Le Canada a fait beaucoup pour moi et pour ma famille, ajoute-t-il. Je trouve que personnellement c’est un pays qui m’a donné beaucoup et je dois lui en donner en retour. »

Ballou a fait partie de l'Académie de l'Impact, de son équipe U-18 et du FC Montréal avant de faire le saut avec la première équipe en octobre 2016. À 17 ans et 338 jours, le 4 mars 2017, contre les Earthquakes de San José, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'Impact à jouer en MLS.

Il a disputé 21 matchs, dont 11 à titre de partant, avec l'Impact la saison dernière, a marqué deux buts et ajouté deux passes décisives.

Il a ensuite pris le chemin de l'Europe lorsqu'il a signé un contrat de trois ans, en plus de deux années d'option, avec le FC Barcelone. Il porte présentement les couleurs du FC Barcelone B, l'équipe de deuxième division de l'organisation catalane.