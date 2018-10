Le programme, auquel participent des athlètes de 15 à 18 ans, compte 32 sports. Le Canada aura des athlètes dans 20 d’entre eux, dont le plongeon, le golf et le rugby à sept.



Parmi les représentants de l’unifolié, on retrouve la golfeuse québécoise Céleste Dao. À 17 ans seulement, elle a participé à son tout premier Omnium des États-Unis en mai dernier.



C’est l’ex-sprinteur Bruny Surin qui agira à titre de chef de mission de la délégation canadienne. Il sera le mentor des athlètes pendant les 12 jours de compétitions.

« Participer aux Jeux olympiques a été une expérience qui a transformé ma vie et je n’ai aucun doute qu’une participation aux Jeux olympiques de la Jeunesse aura le même effet pour les jeunes athlètes qui s’y retrouveront, a affirmé le médaillé d’or du 4 x 100 m aux Jeux d’Atlanta en 1996. Je suis vraiment enthousiaste de les aider à atteindre leur potentiel. »



Environ 4000 athlètes de plus de 200 pays participeront à la troisième édition estivale. En 2014, à Nankin, en Chine, le Canada avait remporté une médaille d’argent et trois de bronze.

Les Jeux olympiques de la Jeunesse représentent une belle occasion pour nos athlètes de participer à une compétition multisport dans un environnement unique qui élargit l’expérience olympique. Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien (COC)