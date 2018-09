Le choix de premier tour des Ducks d’Anaheim en 2013 empochera 5,2 millions par année.

Theodore s’est établi comme un défenseur partant au sein de la formation du Nevada la saison dernière. Il a amassé 6 buts et 23 passes en 61 matchs, en plus d’ajouter 3 buts et 7 passes dans le parcours inattendu des Golden Knights dans les séries éliminatoires.



Les négociations entre les deux camps ont pris plus de temps que prévu. Le directeur général George McPhee souhaitait s’assurer les services du Britano-Colombien à long terme, tandis que Theodore exigeait un pacte de deux ans. Selon McPhee, un accord de longue durée permettait d’assurer la compétitivité de sa formation, tout en simplifiant la gestion de sa masse salariale.



« Lorsque nous lui avons expliqué pourquoi nous procédions de la sorte, il a embarqué », a expliqué le directeur général.



L’entraîneur-chef Gerard Gallant a confirmé que Theodore rejoindrait ses coéquipiers mardi pour une retraite de deux jours dans le Montana. Il a avoué ne pas être préoccupé par le temps perdu par le défenseur au camp.



« Il a poursuivi son entraînement, tout ira bien », a confié Gallant.