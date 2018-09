Membre de l'équipe canadienne pendant 16 ans, Ouellette a participé aux Jeux de Salt Lake City, de Turin, de Vancouver et de Sotchi avec l'or chaque fois.

C'est d'ailleurs en tant que capitaine de l'équipe canadienne qu'elle a remporté son dernier titre en 2014.

Troisième marqueuse de l'histoire, derrière Jayna Hefford et Hayley Wickenheiser, Ouellette a amassé 234 points, dont 84 buts, en 205 matchs avec l'équipe nationale. En 11 Championnats du monde, elle a gagné six titres et en a pardu cinq contre les Américaines.

Au cours de sa carrière universitaire avec les Bulldogs de l’Université de Minnesota-Duluth, elle a gagné le championnat national de la NCAA en 2003, en plus d'être nommée joueuse par excellence du Frozen Four.

Chez les professionnelles, elle s'est jointe aux Stars de Montréal en 2008, les futures Canadiennes. Ouellette a mis la main sur deux titres de joueuse par excellence de la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL), en 2009 et en 2011, et sur quatre championnats avec l'organisation montréalaise (2009, 2011, 2012 et 2017).

Ouellette se tourne désormais entièrement vers son rôle d'entraîneuse, avec les Stingers de Concordia, les Canadiennes de Montréal et l'équipe canadienne... Mais aussi vers celui d'être l'une des deux mamans de Liv, à qui elle signe une lettre à l'occasion de sa retraite sur la plateforme Podium.

C'est d'ailleurs aux côtés de sa partenaire de vie Julie Chu, ex-capitaine de l'équipe nationale américaine, et enceinte de Liv qu'elle a remporté son dernier trophée, la Coupe Clarkson, en mars 2017.

Je ne mentirai pas, je vais m’ennuyer des émotions ressenties lors d’une victoire serrée. Il n'y a vraiment rien de comparable. Chaque fois que j’ai eu la chance d’être sur la glace pour un but important menant à la victoire, pendant quelques secondes, mon corps, devant tant d’émotions, s'est soudainement couvert de chair de poule. C’est cette adrénaline qui va me manquer. Mais aussi le fait de compétitionner pour gagner chaque course, chaque bataille, chaque jeu pendant un match, et chaque exercice à l’entraînement. Caroline Ouellette, dans sa lettre signée sur Podium

« Je ne peux même pas te l’expliquer, Liv, mais je sais que j’ai toujours adoré le hockey. J’espère que tu pourras, toi aussi, trouver ta passion et l’aimer de la façon dont j’ai aimé la mienne. »