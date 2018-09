Charles Hudon, pas en reste, a marqué l'autre but du Tricolore à la suite d'une superbe pièce de jeu. Kasperi Kapanen a assuré la réplique chez les locaux.

Les gardiens de but Antti Niemi et Garret Sparks ont respectivement repoussé 29 et 31 rondelles.

Le Tricolore a pris les devants 2-0 en première période, où les Maple Leafs ont pourtant dominé 18-12 pour les tirs.

Lehkonen a d'abord converti un rebond à mi-chemin de l'engagement, puis Ouellet a fait mouche peu après à l'aide d'un tir frappé.

Nick Suzuki est passé près de marquer tôt au premier tiers, mais le tir des poignets de l'espoir de 19 ans a touché le poteau, à la droite de Sparks.

Les Leafs ont eu des occasions en début de match, mais Jeremy Bracco et Trevor Moore ont été frustrés sur des tirs de l'enclave et à l'embouchure gauche de Niemi, respectivement.

Après un but de Kapanen, très tôt au deuxième vingt, le Canadien a riposté avec un autre filet de Ouellet et une réussite de Hudon.

Kapanen a profité d'un rebond après un tir bien dirigé de Martin Marincin. Seulement 34 secondes après la reprise des hostilités, Toronto avait réduit l'écart de moitié.

Mais Ouellet a logé un tir de loin au-dessus de l'épaule gauche de Sparks et Hudon a signé un bel effort en solo. Recevant sur le flanc droit la longue passe de Rinat Valiev, il a habilement esquivé Andreas Borgman, au cercle gauche, avant de pousser la rondelle derrière le gardien.

Lehkonen a porté le score à 5-1 au deuxième engagement. Il a repris son propre rebond après un très bel arrêt de Sparks, à la première occasion.

Hudon aurait pu se blesser sérieusement au genou droit avec quelque cinq minutes à disputer au match lorsqu'il a été plaqué contre la bande par Borgman. Le jeune Suédois a d'ailleurs été envoyé au cachot pour avoir fait trébucher le Saguenéen.

Le Tricolore a notamment laissé de côté Jonathan Drouin, tandis que les Leafs ont fait de même avec John Tavares, Auston Matthews, Nazem Kadri et Mitch Marner.

Les Maple Leafs seront les visiteurs au Centre Bell mercredi. Le Canadien va conclura son calendrier préparatoire samedi, à Ottawa.