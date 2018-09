« Nous avons une longue route à faire avant de concurrencer Golden State. Les Warriors repartent d'où ils ont laissé les choses en juin, nous partons de zéro », a expliqué James durant sa première conférence de presse sous le maillot des Lakers.

Nous ne devons pas nous concentrer sur ce que fait Golden State, Golden State est Golden State. Les Warriors sont champions, ils jouent ensemble depuis quelques années maintenant. LeBron James

Les Warriors ont été sacrés vainqueurs de l'Association de l'Ouest de la NBA lors des quatre dernières saisons.

Chaque fois, ils ont croisé James, qui était un porte-couleurs des Cavaliers. Golden State a remporté la palme à trois occasions contre une pour Cleveland.

« Nous devons uniquement nous focaliser sur ce qu'on peut faire de mieux jour après jour pour les Lakers et un jour, espérons-le, on pourra se retrouver en position de concurrencer Golden State pour le titre », a expliqué le célèbre no 23.

James a quitté Cleveland, son équipe depuis 2014, en juillet pour signer un contrat de 4 ans avec les Lakers d'une valeur de 154 millions de dollars.

L'athlète de 33 ans a participé aux huit dernières finales de la NBA, quatre avec le Heat (2011 à 2014) et quatre les Cavaliers (2015 à 2018). Il en a remporté trois (2012, 2013 et 2016).

Les Lakers, deuxième franchise la plus titrée dans l'histoire du championnat nord-américain de basketball, n'ont plus participé aux éliminatoires depuis 2013.

Les Warriors à la croisée des chemins?

L'instructeur Steve Kerr a estimé que la prochaine campagne pourrait représenter la dernière chance aux Warriors d'être couronnés dans cette configuration.

C'est peut-être la dernière occasion que nous allons avoir avec cette configuration des Warriors. Il va y avoir beaucoup d'agents libres l'été prochain, on ne sait pas ce qui va se passer. L'entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr

« Mais je ne pense pas que nos joueurs doivent ressentir une pression folle, ils doivent se concentrer sur l'importance que cela a de tenter de gagner encore le titre et sur l'occasion qu'on a d'être dans cette situation », a-t-il poursuivi.

Depuis sa nomination au poste d'entraîneur-chef en juillet 2014, l'ancien coéquipier de Michael Jordan à Chicago a toujours conduit les Warriors en finale.

Les Warriors seront les hôtes des Lakers le jour de Noël. Les deux formations s'affronteront ensuite le 21 janvier à Los Angeles, le 2 février à Golden State et le 4 avril à Los Angeles.