Un texte de Jean St-Onge

Les Américains ont bien besoin d’un « effet » Tiger pour se présenter en France avec une certaine confiance. Champions en titre, les États-Unis n’ont pas gagné en sol européen en 25 ans.

Au total, l’Europe a remporté 8 des 11 dernières éditions. Tiger Woods n’a participé qu’à une de ces trois victoires. Curieusement, même à ses meilleures années, il n’a jamais dominé ses adversaires dans ce tournoi.

À l’époque, il pouvait être intimidant, mais autant pour ses coéquipiers que pour ses adversaires.

Sa fiche individuelle est très solide avec 4 victoires, 1 défaite et 2 nulles. Mais en équipe, il n'a signé que 9 victoires contre 16 défaites et 1 nulle.

En sept participations à la Coupe Ryder, Tiger a joué avec une douzaine de coéquipiers. Il n’a une fiche gagnante qu’avec Chris Riley en 2004.

À lire aussi : Tiger Woods et le formidable art de se relever (un billet de Martin Leclerc)

Les forces en présence

Même si on parle d’une confrontation entre l’Europe et les États-Unis, on retrouvera la plupart des meilleurs golfeurs de la planète.

Sur papier, les Américains ont l’avantage. Leur joueur le moins bien classé, Phil Mickelson, est 25e du monde.

Les Européens ont quatre joueurs moins bien classés que lui. Mais parmi eux, il y a Ian Poulter. Le Britannique est 34e, mais aucun golfeur présent à Paris n’a une meilleure que fiche que lui à la Coupe Ryder. Il a gagné 66 % de ses matchs et n’a perdu que 4 fois en 18 duels.

Son équivalent américain n’existe pas vraiment, quoique Patrick Reed a pris des airs de « Capitaine America » lors des deux dernières coupes. Il n’a subi qu’une défaite en neuf matchs.

Les Américains ont trois recrues, les Européens en ont cinq.

Voici les représentants des deux équipes, avec leur rang mondial et leur fiche à la Coupe Ryder.

États-Unis

Patrick Reed Photo : The Associated Press/Chris Carlson

Bryson DesChambeau (7e) 0-0-0

Tony Finau (17e) 0-0-0

Rickie Fowler (9e) 2-4-5

Dustin Johnson (1er) 6-5-0

Brooks Koepka (3e) 3-1-0

Phil Mickelson (25e) 18-20-7

Patrick Reed (15e) 6-1-2

Webb Simpson (16e) 2-3-1

Jordan Spieth (10e) 4-3-2

Justin Thomas (4e) 0-0-0

Bubba Watson (14e) 3-8-0

Tiger Woods (13e) 13-17-3

Europe

Ian Poulter Photo : The Associated Press/David J. Phillip

Paul Casey (21e) 3-2-4

Tommy Fleetwood (12e) 0-0-0

Sergio Garcia (28e) 19-11-7

Tyrell Hatton (26e) 0-0-0

Rory McIlroy (6e) 9-6-4

Francesco Molinari (5e) 0-3-2

Alex Noren (18e) 0-0-0

Thorbjorn Olesen (45e) 0-0-0

Ian Poulter (34e) 12-4-2

John Rahm (8e) 0-0-0

Justin Rose (2e) 11-6-2

Henrik Stenson (24e) 7-7-2

Comment ça marche?

Coupe Ryder 2018 Photo : The Associated Press/Francois Mori

La Coupe Ryder est une compétition par équipe, tenue sur trois jours. Chacune des deux premières journées est constituée d'une session de quatre matchs de jeu à quatre balles le matin et quatre matchs de type quatuor en après-midi.

Chaque équipe est constituée de 12 joueurs, mais seulement 8 participent aux sessions par équipe.

Quatre balles

Comme son nom l’indique, le jeu à quatre balles permet aux quatre joueurs de jouer leurs coups individuellement. Le joueur avec le meilleur pointage remporte le trou. Le duo qui gagne le plus de trous à la fin de la journée récolte un point.

S’il y a égalité après 18 trous, chaque équipe récolte un demi-point.

Quatuor ou coups alternés

Là, on parle vraiment de jeu en équipe. Un joueur frappe le coup de départ, son coéquipier frappe le deuxième coup et ainsi de suite.

Un joueur effectue les coups de départ sur les trous impairs, l’autre sur les trous pairs.

L’équipe qui finit avec le meilleur pointage gagne le trou et l’équipe qui gagne le plus de trous récolte un point à la fin de la journée.

Matchs en simple

Lors des matchs en simple, chaque match oppose un joueur de chaque équipe. Le joueur qui obtient le score le plus faible remporte le trou. En cas d'égalité, le trou est partagé.

Le joueur qui gagne le plus de trous récolte un point. Le match prend fin dès qu’un joueur a une avance insurmontable.

C’est pourquoi vous verrez des pointages comme 5 et 4, ce qui veut dire qu’un joueur a une avance de 5 trous avec seulement 4 trous à jouer.