« Quand j’ai su la nouvelle, il y a quelques jours, j’étais attristé par ça, parce que j’ai toujours dit que l’Agence mondiale antidopage est là contre les tricheurs, a-t-il confié lundi au micro de Gravel le matin. C’est vraiment le chien de garde, qui avait beaucoup de crédibilité, très sérieux, et là on se retrouve dans une situation comme ça.

« Je me dis: ''On sait ce qu’ils [les athlètes russes] faisaient, on a toutes les preuves. Tu leur donnes une sanction sévère, et tu te dégonfles après.'' J’étais très triste et c’est dommage comme décision. »



Bruny Surin conduira la délégation canadienne aux JOJ présentés du 6 au 18 octobre à Buenos Aires, qui mettra en scène plus de 4000 athlètes de 15 à 18 ans. Il ne veut pas se servir de son rôle de chef de mission pour mettre de la pression sur le Comité international olympique (CIO), qui chapeaute l’événement.

Il n’a jamais envisagé de démissionner comme l’avait fait avec fracas Jean-Luc Brassard, à quelques semaines des Jeux de Rio, en avril 2016, pour dénoncer l’inaction du Comité olympique canadien (COC) dans le dossier Marcel Aubut.



« Je ne suis pas allé jusque-là, explique-t-il. Mon rôle est d’inspirer ces jeunes-là. C’est sûr qu’en dehors de ça, directement avec l’Agence mondiale antidopage, pour moi, ce sont deux entités différentes. J’ai moins de respect pour cette organisation-là. »



« Je ne veux pas mêler ça aux Jeux olympiques de la jeunesse, ajoute-t-il. Ce sera probablement leur première expérience au niveau international, donc je ne veux pas mettre un nuage gris sur ces Jeux-là. »



L'ancien sprinteur mettra le cap sur l’Argentine le 2 octobre, quelques jours à peine avant la cérémonie d’ouverture organisée au pied de l’Obélisque de Buenos Aires, situé au cœur de la capitale.