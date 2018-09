Le Canadien est désormais au 31e échelon, alors que Milos Raonic demeure le meilleur représentant de l'unifolié, au 20e rang, le même qu'il occupait la semaine dernière.

Blessé à un genou, Rafael Nadal (8760 pts) conserve néanmoins une forte priorité de près de 2000 points au sommet de l'échiquier devant Roger Federer (6900 pts).

Parmi les 20 premiers, seuls l'Autrichien Dominic Thiem (7e) et le Bulgare Grigor Dimitrov (8e) ont bougé, s'échangeant leur place au classement.

Bouchard perd et monte

Malgré sa défaite au premier tour à Tokyo, Eugenie Bouchard a grimpé de huit rangs au classement de la WTA et est maintenant 107e.

La meilleure joueuse canadienne n'avait joué que trois tournois à l'automne 2017. Elle en a déjà joué quatre en 2018 depuis les Internationaux des États-Unis. Chaque fois, elle a connu la défaite au premier tour.

La Roumaine Simona Halep possède toujours une avance de plus de 2500 points au sommet. La Danoise Caroline Wozniacki est 2e.

Classement de l'ATP au 24 septembre 2018

1. Rafael Nadal (ESP) 8760 points

2. Roger Federer (SUI) 6900

3. Novak Djokovic (SRB) 6445

4. Juan Martín Del Potro (ARG) 5980

5. Alexander Zverev (GER) 4890

6. Marin Cilic (CRO) 4715

7. Dominic Thiem (AUT) 3825 (+1)

8. Grigor Dimitrov (BUL) 3755 (-1)

9. Kevin Anderson (RSA) 3595

10. John Isner (USA) 3470

...

20. Milos Raonic (CAN) 1755

31. Denis Shapovalov (CAN) 1295 (+3)

86. Vasek Pospisil (CAN) 677 (-1)

120. Peter Polansky (CAN) 457 (-7)

147. Félix Auger-Aliassime 402 (-3)





Classement de la WTA

1. Simona Halep (ROU) 8061

2. Caroline Wozniacki (DEN) 5506

3. Angelique Kerber (GER) 5295

4. Caroline Garcia (FRA) 4725

5. Petra Kvitova (CZE) 4585

6. Elina Svitolina (UKR) 4555

7. Karolina Pliskova (CZE) 4475 (+1)

8. Naomi Osaka (JPN) 4390 (-1)

9. Sloane Stephens (USA) 3912

10. Julia Görges (GER) 3730 (+1)

...

107. Eugenie Bouchard 574 (+8)

191. Carol Zhao 191 (-3)