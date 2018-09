Girard, médaillé d'or du 1000 m aux derniers Jeux olympiques, a décroché la 1e place dans la même épreuve.

Il a terminé 4e ou mieux dans chacune des courses qu'il a disputées au cours de la compétition. Il a accédé au podium à quatre reprises et a remporté deux finales.

« Mon niveau de performance a été constant durant la fin de semaine, et c’est vraiment ça que je visais, a indiqué Girard après sa victoire. C'était super le fun. Les gars avaient une belle chimie et on travaillait tous ensemble pour être la meilleure équipe possible. On a vu ça sur la glace aujourd’hui. »

Jamie Macdonald a elle aussi foulé le podium quatre fois durant la compétition.

« J'ai connu un vrai bon week-end, a souligné Macdonald. Je me suis entraînée sur glace seulement pendant les quatre semaines qui ont précédé la compétition, donc je me suis surprise moi-même, c'est certain. Ça montre à quel point tout le travail que j'ai fait par le passé m'a aidée à trouver rapidement mes réflexes de course. J'ai hâte d'entreprendre la saison. »

Alyson Charles, Jamie Macdonald et Courtney Sarault Photo : Patinage de vitesse Canada

Tous les participants ont pris part deux fois à chacune des distances à l'horaire, soit le 500 m, le 1000 m et le 1500 m.

Girard et Macdonald ont récolté le plus grand nombre de points, comptabilisés sur la base des résultats qu'ils ont obtenus dans leurs deux meilleures distances.

Le vétéran de quatre Jeux olympiques Charles Hamelin a terminé en 2e place chez les hommes. Il n'a pas été en mesure d'accéder au podium lors de la première journée de la compétition, mais il s'est retrouvé parmi les trois premiers patineurs à chacune des courses qui ont eu lieu samedi et dimanche. Pascal Dion a complété le podium.

Chez les femmes, Alyson Charles a pris le 2e rang au classement général après avoir trouvé place sur le podium quatre fois durant ces Championnats. La 3e place est allée à la triple médaillée des Championnats du monde juniors de la saison dernière, Courtney Sarault.

Ces six patineurs représenteront le Canada en tant que membres du groupe de base en vue de la saison 2018-2019, d'où seront sélectionnés les athlètes qui prendront part aux différentes étapes de la Coupe du monde ainsi qu'aux Championnats du monde. Ils y seront rejoints par cinq athlètes supplémentaires par genre.