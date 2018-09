Il n'a fallu que 63 minutes à Pliskova pour s'imposer en deux manches identiques de 6-4 et mettre un frein à une série de 10 matchs gagnés par Osaka depuis son premier tour aux Internationaux des États-Unis.

La Tchèque, âgée de 26 ans et classée quatrième tête de série dans la capitale japonaise, a ainsi savouré son 11e titre sur le circuit de la WTA.

« Je suis heureuse de ne pas avoir été poussée à une troisième manche », a déclaré celle qui avait été obligée de disputer une période ultime lors des trois tours précédents.

« Mon service est ma meilleure arme et a été la clé du match aujourd'hui », a-t-elle ajouté en reconnaissant avoir bénéficié d'une méforme de son adversaire de 20 ans.

« Naomi était peut-être un peu fatiguée, ça se voyait, a souligné Pliskova. Mais son avenir est brillant et je dois la féliciter pour ses incroyables dernières semaines. »

C'est d'ailleurs en tant que favorite que la première Japonaise à remporter un tournoi du grand chelem est entrée sur le court dimanche. Son début de match a semblé confirmer ce statut : un as sur son premier service au jeu initial, puis deux jeux de service remportés par blanchissage.

Pliskova est toutefois revenue dans le match et a signé le bris pour faire 3-2 et conserver son avantage jusqu'à la fin de la manche.