Long a réussi quatre placements. En prolongation, il a d'abord permis aux Lions de prendre les devants 32-29 grâce à une réalisation sur une distance de 20 verges. Durant le match, il a converti ses tentatives sur 51 et 50 verges.

Son vis-à-vis n'a pas affiché la même efficacité. Lirim Hajrullahu a envoyé le ballon entre les deux poteaux trois fois sur cinq essais. En prolongation, il a tout de même permis aux Tiger-Cats de niveler la marque 32-32 à la suite d'un placement de 18 verges, mais en a raté un par la suite.

Les Lions ont ainsi porté leur fiche à 6-6, atteignant le seuil de respectabilité, tandis que les Tiger-Cats sont tombés à 6-7, un match sous la barre de ,500, encaissant un deuxième revers d'affilée.

Le receveur des Lions Bryan Burnham a forcé la prolongation après avoir réussi un converti de deux points dans les dernières secondes de la rencontre.

Initialement considéré comme une passe incomplète, le jeu a plutôt été révisé et les arbitres ont confirmé que Burnham avait bel et bien mis les pieds dans la zone des buts lors de l'attrapé. Plus tôt au quatrième quart, il a égalé la marque 20-20 après avoir capté la première de deux passes de touché.

Le quart des Lions Jonathon Jennings a récolté sa deuxième victoire de la saison en tant que partant, sa première depuis le lancement des hostilités le 16 juin contre les Alouettes de Montréal (3-10).

Il a complété 32 de ses 47 passes pour des gains aériens de 346 verges, en plus de lancer 3 passes de touché.

Corey Watson a lui aussi inscrit un majeur pour les locaux et Ricky Collins a capté une passe pour un converti de deux points, tandis que Long s'est chargé du reste.

Le quart des Tiger-Cats Jeremiah Masoli a quant à lui réussi 19 de ses 25 tentatives de relais pour un total de 311 verges. Il a ajouté à sa fiche deux passes de touché.