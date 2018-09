Anderson, 9e mondial, est le premier représentant de la « Team World » à remporter un simple depuis le coup d'envoi de cette deuxième édition de la Coupe Laver, tandis que Djokovic a concédé sa deuxième défaite en deux jours.

La veille, le no 3 mondial, vainqueur cette année à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis, s'était en effet incliné avec Roger Federer en double face à Anderson et à l'Américain Jack Sock 6-7 (5/7), 6-3, 10/6.

Malgré ce deuxième revers de Djokovic, l'Europe mène toujours largement 7 à 3.

Les deux premiers simples de la journée de samedi étaient revenus à l'Europe grâce au Suisse Roger Federer, organisateur de l'épreuve, qui avait dominé l'Australien Nick Kyrgios, 6-3 et 6-2, et à l'Allemand Alexander Zverev (no 5), vainqueur en trois manches de 3-6, 7-6 (10/8) et 10/7 contre l'Américain John Isner (no 10).

Roger Federer Photo : Getty Images/Matthew Stockman

La dernière rencontre au programme de samedi est un double opposant le Belge David Goffin et le Bulgare Grigor Dimitrov à l'Australien Nick Kyrgios, associé à l'Américain Jack Sock.

Chaque victoire lors de cette deuxième journée rapporte deux points, contre un la veille et trois dimanche.

L'Europe avait remporté en 2017, à Prague, la première édition 15-9.

La première équipe qui atteint 13 points remporte l'épreuve.