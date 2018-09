Le placement de Lauther est survenu après que les Roughriders eurent atteint la ligne de 36 des Argonauts. Le quart-arrière Zach Collaros a toutefois été pénalisé pour avoir intentionnellement lancé le ballon au sol alors qu'il était dans la pochette, reléguant l'équipe à la ligne de 48 verges.

Les Argos ont repris possession du ballon à la ligne de 38 avec 1:06 à faire et ont atteint la ligne de 44 verges. McLeod Bethel-Thompson n'a pas été en mesure de rejoindre S.J. Green, une passe qui aurait pourtant pu mener à un touché.

Zack Medeiros a raté le placement gagnant de 51 verges et les Argos ont récolté un simple sur la séquence avec deux secondes à jouer devant les 14 479 partisans présents.

Brett Lauther effectue le botté de la victoire. Photo : La Presse canadienne/Jon Blacker

La formation de la Saskatchewan a récolté une cinquième victoire en six matchs et s'est taillé une place au 2e rang de l'Association ouest, derrière les Eskimos d'Edmonton, qui se sont inclinés devant le Rouge et Noir d'Ottawa un peu plus tôt samedi.

Collaros a complété 14 de ses 25 passes pour 233 verges de gains aériens, avec 2 touchés et 2 interceptions. Il n'a toujours pas excédé les 300 verges cette saison, mais il s'agit de la première fois que les Roughriders marquent plus d'un touché dans une rencontre.

Le quart des Roughriders a rejoint Jordan Williams-Lambert sur 5 verges à 9:60 du premier quart pour donner les devants 7-0 aux siens.

Marcus Thigpen a effectué une course de 82 verges au deuxième quart pour inscrire le deuxième majeur des siens. Williams-Lambert a par la suite capté de nouveau une passe de touché de 12 verges pour creuser l'écart 23-11, avant que les deux équipes retraitent au vestiaire pour la mi-temps.

La formation torontoise a quant à elle encaissé un troisième revers d'affilée et demeure à égalité avec les Alouettes de Montréal au dernier rang de l'Association est. Les Argos se retrouvent à six points des Lions de Hamilton, qui se trouvent au second échelon.

Bethel-Thompson a réussi 32 de ses 44 passes pour des gains de 321 verges et a été victime d'une interception. Le receveur torontois Duron Carter affrontait son ancienne équipe pour la première fois depuis qu'il a été libéré par les Riders en août, mais n'a pas été en mesure de réaliser un attrapé.

Medeiros a raté un autre botté de placement de 36 verges qui a mené à un simple, permettant aux Argonauts de prendre les devants 28-27 à 10:53 au quatrième quart.