La rencontre a duré plus de deux heures.

Les Canadiens ont conclu la journée par les marques de 25-20, 20-25, 25-15, 23-25 et 15-12. Le Québécois Nicholas Hoag et le Britanno-Colombien John Gordon Perrin ont tous deux été les meilleurs marqueurs de l’unifolié avec 29 points.

Du côté adverse, Amir Ghafour a mené sa nation avec 24 points.

« Ç’a été un très long match. On dirait tout le temps que nous jouons plus que trois ou quatre manches contre eux, a fait savoir Hoag. Nous avons mieux servi qu’hier et nous avions aussi plus d’agressivité à l’attaque. »

Malgré cette victoire, les Canadiens ne sont pas assurés de poursuivre leur aventure à ce tournoi après le deuxième tour. Pour accéder à la troisième phase, ils doivent terminer premiers de leur groupe ou être une des deux meilleures deuxièmes délégations.

Le Canada est 4e du groupe G avec 11 points. Les Américains (19) sont en tête, les Bulgares (12) sont 2es et les Iraniens (12) 3es.

« Il fallait gagner en trois ou en quatre manches aujourd’hui. Je n’ai pas encore fait tous les calculs, mais il semble qu’avec ceux que j’ai faits, nous sommes sortis du tournoi. Il faudra attendre les résultats des autres matchs de la journée. Aujourd’hui, nous voulions plus la victoire pour le moral. Nous sommes donc quand même très contents! » a fait savoir Hoag.

L’athlète de 26 ans s’est quant à lui dit satisfait de la performance individuelle qu’il a livrée dans les derniers jours.

« Je crois que j’ai fait un peu trop d’erreurs à l’attaque. Si je corrige ça, je serai dans la bonne lancée pour être au niveau que je veux. Je suis vraiment content de ma réception, de ma défense et de mon bloc. »

Le Canada affrontera la Bulgarie dimanche.