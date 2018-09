L'entraîneur-chef Claude Julien compte employer un seul portier pour l'affrontement. Charlie Lindgren sera l'autre gardien en uniforme.

Karl Alzner, Jordie Benn, Noah Juulsen, Victor Mete, Jeff Petry et Mike Reilly formeront la brigade défensive de Price. Le sextuor n'avait pas fait le voyage à Québec jeudi pour y affronter les Capitals de Washington.

Il s'agira d'un second départ pour le no 31 au cours du calendrier préparatoire. Il avait entamé la rencontre de mercredi au Centre Bell contre les Panthers de la Floride. Il avait repoussé 20 des 22 rondelles dirigées vers lui en près de 32 minutes de jeu.

Jesperi Kotkaniemi disputera un troisième match hors-concours. Même son de cloche concernant Brendan Gallagher, Phillip Danault et Tomas Tatar, qui joueront à nouveau dans un même trio.

Kotkaniemi remplacera Max Domi, suspendu jusqu'à la fin de la présaison, au centre des ailiers Jonathan Drouin et Joel Armia, son compatriote finlandais.

« Depuis le tournoi des recrues jusqu'à aujourd'hui, il s'est énormément amélioré, a révélé Claude Julien. Il s'habitue au style nord-américain, il s'habitue à jouer avec des hommes forts. Je suis très encouragé par son développement. »

Drouin s'est dit content de pouvoir jouer avec la recrue choisie au 3e rang du dernier repêchage, un échelon devant Brady Tkachuk, des Sénateurs, qui verra également de l'action au Centre Bell.

« Je pense qu'on va avoir du plaisir, a commenté Drouin. Je vais essayer de l'aider ce soir. Je vois qu'il est déjà un peu plus à l'aise depuis le début du camp. »