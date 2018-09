Osaka, classée troisième tête de série, a aisément décroché son laissez-passer pour le tour décisif samedi en écartant l'Italienne Camila Giorgi en deux manches de 6-2 et 6-3.

« J'étais assez nerveuse parce que je voulais vraiment atteindre la finale, a-t-elle raconté après sa victoire expéditive en 71 minutes. Elle jouait vraiment très bien et j'avais l'impression que je ne faisais qu'essayer de survivre. Mais j'ai très bien servi, et cela m'a évité pas mal d'ennuis aujourd'hui. »

Elle tentera de venger son échec de 2016 en finale subi aux mains de la Danoise Caroline Wozniacki, également championne en 2017.

Osaka, 20 ans, a remporté deux tournois sur le circuit de la WTA depuis le début de sa carrière professionnelle.

Elle a décroché ses deux couronnes cette année à Indian Wells en mars et à Flushing Meadows en septembre, où elle est devenue la première Japonaise à s'imposer dans une compétition du grand chelem.

Pliskova a quant à elle eu plus de mal à tenir son rang face à la Croate Donna Vekic. Elle l'a emporté 6-2, 4-6 et 6-3. À 26 ans, la Tchèque tentera de décrocher le 11e titre de sa carrière, et un 2e en 2018 après Stuttgart.

« C'était dur, et j'ai été chanceuse de gagner », a reconnu l'ancienne première raquette mondiale après 2 h 4 min de labeur.