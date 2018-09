Tommy Pham a ajouté un triple et un ballon-sacrifice pour produire deux points pour les Rays (86-67), tandis que le voltigeur Mallex Smith a ajouté un double d'un point et a croisé le marbre à deux reprises.

En une manche, Diego Castillo a permis à Lourdes Gurriel fils de frapper un circuit en première manche. Habituellement utilisé en relève, Castillo a obtenu le départ, conformément à la nouvelle stratégie utilisée par les Rays cette saison.

Jalen Beeks (5-1) a accordé deux points en trois manches de travail, mais a mérité la victoire, avant qu’Adam Kolarek, Hunter Wood et Austin Pruitt ferment la porte aux Blue Jays.

Gurriel fils a ajouté un autre circuit en solo en quatrième manche du côté des Blue Jays (70-84). Il est la première recrue des Jays à frapper un circuit lors d'une troisième présence d’affilée au bâton. Randal Grichuk a ajouté une claque en solo également en quatrième.

En plus de quatre manches, Sean Reid-Foley (2-4) a accordé quatre points - dont deux mérités - en six coups sûrs, effectuant cinq retraits sur des prises. Jose Fernandez, Mark Leiter fils, Taylor Guerrieri et Danny Barnes se sont succédé par la suite au monticule.

Fernandez et Leiter ont accordé deux points chacun avant que Guerrieri permette aux Rays d'en inscrire trois autres.