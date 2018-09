Deux distances étaient à l'horaire au cours de cette première de trois journées de compétitions. Blais et Sarault ont triomphé au 500 m, tandis que Girard et Macdonald ont enlevé les honneurs au 1500 m.

Blais a été sacré vainqueur canadien après avoir enregistré un chrono de 40 s 815/1000. Girard (40,864 s) et Mathieu Bernier (40,954 s) l'ont suivi dans l'ordre.

Charles Hamelin n'a pas participé à la finale. Il a été pénalisé en demi-finales après être entré en contact avec un compatriote.

Toujours sur la même distance, mais chez les dames, Sarault (44,275 s) a tout juste devancé Alyson Charles (44,293 s). Seulement 18 millièmes de seconde ont permis à la Néo-Brunswickoise de l'emporter. Alison Desmarais (44,436 s) a complété le podium.

Le trio composé de Girard (2:13,709), Pascal Dion (2:13,768) et Charle Cournoyer (2:13,831) a remporté les trois médailles au 1500 m. Hamelin (2:13,922) a abouti au pied de la tribune.

Macdonald (2:39,828) s'est quant à elle imposée sur cette distance. Claudia Gagnon (2:40,817) et Danae Blais (2:41,066) l'ont accompagnée sur le podium.

Après les départs de Marianne [St-Gelais] et Valérie [Maltais], les jeunes arrivent, et elles arrivent fortes et vites. Pour moi, j'ai pris l'été mollo après les Jeux olympiques, donc c'est une bonne course d'entrée de jeu. La patineuse Jamie Macdonald

Kasandra Bradette a lourdement chuté lors du dernier tour et n'a pu conclure la course. Elle a plus tard tiré un trait sur le 500 m.

Patinage de vitesse Canada a dévoilé jeudi ses équipes nationales sur courte piste en vue de la prochaine saison.