L'entraîneur-chef du Canadien a ajouté que Suzuki sera en mesure de patiner samedi, quelques heures avant la visite des Sénateurs d'Ottawa. Julien n'a pas précisé si le joueur de centre fera partie de sa formation qui disputera un quatrième duel préparatoire.

Suzuki a joué son premier match avec sa nouvelle équipe mercredi au Centre Bell contre les Panthers de la Floride. Il n'était toutefois pas de la formation qui a vaincu les Capitals de Washington jeudi au Centre Vidéotron à Québec.

Le CH a par ailleurs annoncé qu'il s'était entendu avec le défenseur Josh Brook et l'attaquant Joël Teasdale. Les deux espoirs de 19 ans ont apposé leur signature au bas d'un contrat d'entrée dans la LNH de trois saisons.

Josh Brook (gauche) et Alex Formenton (droite) Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Sélectionné au 56e rang (2e tour) au repêchage de 2017, Brook fait bonne impression au camp du Tricolore.

Même son de cloche en ce qui concerne Teasdale, qui n'a cependant pas été choisi au cours des deux derniers encans. L'organisation montréalaise lui avait lancé une invitation cet été pour le camp de perfectionnement.

« [Le sentiment] est assez difficile à décrire. Je venais ici pour décrocher un contrat. Que ce soit l'équipe du coin où j'ai grandi, c'est sûr que c'est spécial. Je ne sais pas trop comment le décrire encore », a dit l'ailier droit.

Je pense que je leur ai un peu forcé la main. Je suis arrivé ici en forme et prêt à montrer que j'étais capable de jouer avec eux [...] Ils ont peut-être été impressionnés par mon éthique de travail. L'attaquant Joël Teasdale

Un appui de taille

Teasdale, originaire de Sainte-Julie, en Montérégie, a porté l'uniforme de l'Armada de Blainville-Boisbriand durant la totalité de son stage junior qui s'est amorcé lors de la campagne 2015-2016.

Le seul entraîneur-chef qu'il a connu dans la LHJMQ, Joël Bouchard, est désormais l'instructeur du Rocket de Laval.

« Quand je suis arrivé dans la LHJMQ avec lui, il m’a poussé, il avait confiance en moi et savait de quoi j’étais capable, peut-être même un petit peu plus que moi-même, a-t-il avoué en riant. Il savait ce qu’il faisait avec moi, et ç’a donné quelque chose de bon. »

Teasdale a confirmé qu'il allait disputer une quatrième saison sur la Rive-Nord avec l'Armada. L'équipe établie à Boisbriand amorce sa campagne vendredi en accueillant les Tigres de Victoriaville.