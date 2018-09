Osaka a porté à neuf sa séquence de victoires en battant la Tchèque Barbora Strycova en deux manches de 6-3 et 6-4 pour le plus grand plaisir d’une foule partisane conquise d’avance.

La 7e raquette mondiale a eu besoin d’un peu plus d’une heure et demie pour éliminer la 25e à la WTA. Elle a signé 26 coups gagnants, dont 7 as.

Elle a aussi commis 26 fautes directes.

« Je pense qu’il est impossible d’être parfaite chaque match, mais je sens que je me suis ajustée. Je sais que je n’étais pas à mon meilleur aujourd’hui, mais je suis quand même parvenue à gagner. Je ne comprends pas toujours pourquoi certains aspects de mon jeu parfois ne fonctionnent pas. Mais c’est à moi de m’ajuster et de trouver les réponses », a déclaré Osaka.

Au prochain tour, elle affrontera l’Italienne Camila Giorgi, qui a bénéficié de l’abandon de l’ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka. Cette dernière accusait un retard 3-5 dans la première manche quand elle s’est retirée en raison de symptômes liés à la gastroentérite.

Dans l’autre demi-finale, la Tchèque Karolina Pliskova, 4e tête de série, se mesurera à la Croate Donna Vekic, 45e au classement de la WTA.

Pliskova a défait l’Américaine Alison Riske en trois manches de 6-1, 6-7 (5/7) et 7-6 (7/4). De son côté, Vekic a eu raison de la Française Caroline Garcia 6-4, 2-6 et 7-5.