L'autorisation de la Fédération est nécessaire, et son opposition rend à peu près impossible ce match à l'étranger que souhaitait la Liga dans sa stratégie d'expansion internationale.

Dans sa lettre adressée à la Ligue espagnole, la RFEF explique son opposition par « le manque de documentation » sur plusieurs aspects, comme l'accord signé par la Liga avec l'entreprise américaine Relevent, qui envisage le déplacement de matchs du Championnat d'Espagne aux États-Unis ces 15 prochaines années.

Cette lettre a été envoyée le lendemain d'une réunion entre la Liga et le syndicat des joueurs (AFE), qui a fait part de ses réticences à propos de ce match.

Le syndicat accuse également la Liga de signer « un accord avec une entreprise nord-américaine de manière unilatérale, annonçant aux clubs et aux footballeurs la décision finale » et réclame plus d'informations.

« Selon ce que nous savons, la possibilité que la rencontre se déroule n'est plus que de 10 ou 20 % », a déclaré le président de l'AFE, David Aganzo, après la réunion.

Le FC Barcelone et le club de Gérone sont, de leur côté, très favorables à l'idée de s'affronter à Miami, le 26 janvier, et approuvent l'accord conclu avec Relevent pour la création d'une filiale dédiée au développement de la marque de la Liga aux États-Unis.